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【新股IPO】汽車之家2518第二上市明招股　一手入場費25434元、招股價較美股溢價一成

新股IPO 13:48 2021/03/03

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汽車之家2518第二上市3月4日招股　一手入場費25434元

汽車之家 （新上市編號：02518） 通過上市聆訊。據最新銷售文件，汽車之家香港上市將發售3030萬股股票，汽車之家擬以最高每股251.8元在香港發行股票，尋求通過香港上市籌資至多9.84億美元。汽車之家在美國證交會申報文件顯示，港股每手100股，意味一手入場費達25433.74元。

汽車之家（美︰ATHM）美股收報118美元，按1份ADS等於4股普通股計算，香港發售價相對美股收市價溢價10%。

汽車之家擬於3月4日（周四）至9日（周二）公開招股，公開發售、國際配售以至定價都會在9日截止或定出，汽車之家擬在3月15日掛牌。

圖看招股重點更清晰

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據銷售文件，Yun Chen Capital Cayman會出售持股。

據招股書最新顯示，截至去年12月底，公司主要股東為云晨資本（即中國平安 （02318） 的特殊目的公司及附屬公司）持股2.34億股，持股達49%，Kayne Anderson的聯屬實體為第二大股東持股10%；Comgest Global Investors S.A.S.的聯屬實體為第三大股東，持股5.1%。

汽車之家成立於2005年，主要為消費者提供選車、買車、用車、換車等一站式服務。汽車之家去年第三季總收入按年增6.7%至23.2億元人民幣。

相關文章：

【新股IPO】汽車之家已通過上市聆訊、料首季掛牌　平安為最大股東

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責任編輯︰梁浩碩

港股 美股 IPO 中國平安（02318）
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