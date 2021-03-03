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【開市9點半】騰訊ADR攻700關不果　招銀國際策略師蘇沛豐：外圍不穩　恒指短線整固

股市 06:54 2021/03/03

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（1）夜期收市升151點，惟港股ADR乏力，騰訊 （00700） ADR一度升越700關，惟收市倒跌0.1%，加上北水昨走資18億元，開市走勢添憂慮。招銀國際策略師蘇沛豐認為，外圍走勢不穩下，恒指短線陷入整固。

即睇開市9點半重點：

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【港股走勢】招銀國際蘇沛豐：北水流入減、債息升、股票印花稅調高三因素困擾　恒指短線陷入整固

（2）免稅店受疫情影響而暫停營業或縮短營業時間，影響賣免稅煙的收入。派息大減，現價股息率由0.8厘跌至0.2厘。

【業績│煙草股】中煙香港去年少賺70%　末期息減75%至4仙

（3）螞蟻近期的消息仍多，由於螞蟻未上市，員工手上的股票未能高價套現，加上估值預期縮水，令員工對相關財富有憂慮，另外是螞蟻所掌握的數據向官方共享的消息。阿里巴巴美股今晨尾市轉弱，全日跌3%，相當於227.42港元，較港收市價低近1%。

【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團傳向人行共享部分數據 人行並不滿意

【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團據報暫停回購員工股權　井賢棟承諾上市平息員工不滿（第二版）

（4）李嘉誠近期提交予美國證交會（SEC）的申報文件，披露所持美股，雖然近期科技股調整，但帳面獲利仍相當豐厚。

【李嘉誠持股】李嘉誠美股投資豈止ZOOM　與周凱旋投資另一「十倍股」

（5）財政司司長陳茂波接受外電訪問時稱，政府已要求港交所、證監會研究推動特殊目的收購公司（SPAC）在香港上市，希望增加新集資渠道，同時保護投資者。

【SPAC】證監會和港交所向金融領導委員會簡介「SPAC」　陳茂波：研究推出（第二版）

（6）歐冠昇接任，具國際視野，下一步聚焦港交所的發展大計。

【港交所新CEO】歐冠昇任命已獲證監會批准　港交所：期待其5月加入團隊

（7）市況轉弱，對新股影響立竿見影。

【新股IPO】賽生藥業6600暗盤　一手帳面賺約250元、曾升逾2成後急回

（8）科技股趁較高估值，加緊部署來港，百度預期是緊接來港第二上市的中概股，美股收市股價仍升2%。

【新股IPO】百度傳最快本周尋求通過聆訊、嗶哩嗶哩下周闖關

（9）本地餐飲業界業績消息，下一步聚焦放寬社交距離措施的發展。

【餐飲股】稻香發盈警、保就業補貼難抵收入跌　去年轉虧至少蝕5,600萬元

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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