【開市9點半】騰訊ADR攻700關不果　招銀國際策略師蘇沛豐：外圍不穩　恒指短線整固

（1）夜期收市升151點，惟港股ADR乏力，騰訊 （00700） ADR一度升越700關，惟收市倒跌0.1%，加上北水昨走資18億元，開市走勢添憂慮。招銀國際策略師蘇沛豐認為，外圍走勢不穩下，恒指短線陷入整固。

即睇開市9點半重點：

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【港股走勢】招銀國際蘇沛豐：北水流入減、債息升、股票印花稅調高三因素困擾 恒指短線陷入整固

（2）免稅店受疫情影響而暫停營業或縮短營業時間，影響賣免稅煙的收入。派息大減，現價股息率由0.8厘跌至0.2厘。

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（3）螞蟻近期的消息仍多，由於螞蟻未上市，員工手上的股票未能高價套現，加上估值預期縮水，令員工對相關財富有憂慮，另外是螞蟻所掌握的數據向官方共享的消息。阿里巴巴美股今晨尾市轉弱，全日跌3%，相當於227.42港元，較港收市價低近1%。

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（4）李嘉誠近期提交予美國證交會（SEC）的申報文件，披露所持美股，雖然近期科技股調整，但帳面獲利仍相當豐厚。

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（5）財政司司長陳茂波接受外電訪問時稱，政府已要求港交所、證監會研究推動特殊目的收購公司（SPAC）在香港上市，希望增加新集資渠道，同時保護投資者。

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（6）歐冠昇接任，具國際視野，下一步聚焦港交所的發展大計。

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（7）市況轉弱，對新股影響立竿見影。

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（8）科技股趁較高估值，加緊部署來港，百度預期是緊接來港第二上市的中概股，美股收市股價仍升2%。

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（9）本地餐飲業界業績消息，下一步聚焦放寬社交距離措施的發展。

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港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉