【美股收市】 科技股乏力 納指挫1.7% 道指跌143點

多國繼續推進疫苗接種計劃，白宮官員確認，藥廠默克(Merck)將會協助強生(Johnson & Johnson)生產強生一針劑式疫苗，細節將由總統拜登公布。不過，市場仍關注美國1.9萬億美元新紓困方案規模會否遭削減，美股三大指數反覆偏軟。

道指收報31391點，跌143點或0.5%；標指收報3870點，跌31點或0.8%；納指收報13358點，跌230點或1.7%。

大型科技股領跌，蘋果公司跌2.1%，Facebook亦挫逾2%。電動車板塊捱沽，Tesla急插4.5%；蔚來(Nio)績後重13%。Zoom本季營業額預測勝預期，股價曾彈逾7%，但高位持續滑落，收市倒插9%。

美國10年期債息回軟，報1.4016厘，市場人士續關注儲局官員對債息近期上升的看法。聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)憂慮，倘若債息持續上升，可能拖慢經濟復甦步伐。

她表示，由於美國政府推出財政支援措施，加上新冠疫苗廣泛接種，預料今年經濟將呈現強力反彈，但聯儲局仍須保持「耐性」，維持貨幣政策不變，直至通脹升至目標水平，以及就業市道回復全面復甦。

布雷納德相信，今年春天通脹可能扳升，但只屬短期現象，不足以讓聯儲局調整貨幣政策。

投資者憂慮油組可能增產，油價周二下挫，紐約4月期油收報59.75美元，跌1.6%；布蘭特4月期油收報62.7美元，跌99美仙或1.6%。

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責任編輯：柯志宏