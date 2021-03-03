Uber分拆旗下機器人配送部門 冀實現盈利

▲ Uber擬分拆旗下送餐服務公司Postmates的快遞機器人部門Postmates X，冀今年底實現盈利。（法新社資料圖片）

據報道，Uber將把旗下送餐服務公司Postmates的快遞機器人部門Postmates X，分拆成獨立的公司。Uber此舉旨在縮小業務範圍，並實現盈利。

分拆後的新公司名為Serve Robotics，將在沒有人工干預下，為Uber客戶配送食品、雜貨和其他物品。此外，Uber將領投Serve Robotics約5000萬美元的融資，並成為Serve Robotics的小股東。

新公司將由卡沙尼（Ali Kashani）領導，他之前就負責Postmates X業務。Serve Robotics總部設在舊金山，最初擁有約60名員工，獨立於Uber運營，但會與Uber保持密切合作。

Serve Robotics計劃將其機器人數量，從目前的幾十個擴大到數千個。卡沙尼說，在接下來的五年，送貨機器人將成為自動駕駛的首個規模化商業應用。

Uber此舉，正值該公司朝著盈利目標而努力衝刺，Uber計劃於今年底實現盈利。行政總裁科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）近期已裁員數千人，並出售一系列試驗性項目，包括自動駕駛汽車業務和飛行汽車部門。

卡沙尼預計，Serve Robotics的機器人可以在五年內，完成美國5%送餐工作。對Uber來說，入股Serve Robotics增加其規模可觀的風險投資組合，後者目前已超過130億美元（約1014億港元）。

在疫情爆發之前，Uber外賣業務就已快速增長。疫情爆發，以及向食品雜貨、處方藥和包裹等領域擴張，幫助Uber在2020年實現110%銷售額增長。分析人士稱，讓機器人處理部分送貨任務，可能會提高利潤率，並有助Uber盡快盈利。

去年，Uber以26.5億美元收購送餐服務公司Postmates。今年1月有報道稱，Uber計劃分拆Postmates的快遞機器人部門Postmates X，使其成為一家新公司，Uber將保留新公司25%的股份。

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編輯：李勝君