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【美債息飆高】美債收益率曲線失調　市場猜測聯儲透過「扭曲操作」可「一石三鳥」​​​​​​​

股市 22:59 2021/03/02

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美銀分析師指，聯儲局使用扭曲操作可「一石三鳥」。

美債息波動導致長期國債收益率飆升，這引發市場猜測聯儲有可能再度使用「扭曲操作（Operation Twist）」。據彭博報道，已有多家大行分析師建議恢復所謂的扭曲操作，即減持短期國債、增持長期國債，以有效解決市場運作的關鍵問題。

由於通脹預期上升及市場頭寸解除，使債券收益率上周大幅上升。美國10年期國債收益率在過去一年首次升至1.6厘以上，伴隨著流動性惡化、買賣價差拉闊；同時，由於美元資金充裕、市場長期處於零利率水平，市場憂慮短期利率持續走低。

華爾街分析師指「扭曲操作」可「一石三鳥」

多名華爾街分析師建議恢復「扭曲操作」。聯儲對上一次動用該操作是在2011年。

美銀分析師Mark Cabana、Meghan Swiber和Olivia Lima在其報告中指出，該操作起到「一石三鳥」的作用，不單只提高短期利率之餘，還可以穩定長期利率，且舒緩銀行持有更多資本的槓桿壓力。

美銀指出，聯儲正在失去對短期及長期利率的控制，當中短期利率接近負值區域，由於太多資金追逐過少的抵押品。該行建議，聯儲可以在初期每月出售800億美元的國債，同時購買期限為4.5年或期限更長的國債。

瑞信分析師Zoltan Pozsar也建議聯儲開始進行扭曲操作以穩定收益率，進一步提供更清晰的補充槓桿比例，圍繞這一不確定性也加劇了近期的動盪。

料聯儲不急於執行該方案

富瑞經濟學家Aneta Markowska和Thomas Simons說，要使「扭曲操作」成為「可行之選」，聯儲首先應當專注於穩定短期利率，強調堅持「實現失業率目標和維持2%通脹目標」的漫漫長路。

美銀提到，聯儲局並不急於執行此類政策，因為需要看到市場流動性及利率曲線兩端有進一步惡化的跡象。但該行認為，「在聯儲會被迫採取行動之前，市場可能會遭受更多的痛苦。」

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編輯：陳華

經濟 債券 失業率 通脹
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