【業績│煙草股】中煙香港曾跌逾8% 去年少賺70%、末期息減75%至4仙

▲ 中煙香港去年少賺70% 末期息減75%至4仙

中煙香港 （06055） 公布，去年少賺70.2%至9519.2萬元，派末期息每股4仙，按年減少75%。中煙香港今日低開1.9%，隨後跌幅擴大，低見17.4元，曾跌逾8%，最新報17.88元，跌5.7%，成交3150萬元。

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期內，中煙香港收入跌61.2%至34.8億元，主因新冠疫情影響若干生產進度及全球供應鏈，導致煙葉類產品進口量減少，以及泰國、新加坡、香港及澳門以及中國境內關外免稅店受疫情影響而暫停營業或縮短營業時間，導致捲煙出口業務大幅減少。

展望未來，中煙香港指，全球新冠疫情變化和外部環境依然存在諸多不確定性，邊境管控措施和旅遊限制可能繼續對公司捲煙出口業務帶來壓力。部份國家地區的煙草行業政策亦可能導致公司煙葉出口業務需求變化。

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編輯：袁諾曦