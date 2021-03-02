【綫上會議】Microsoft Teams視像會議功能升級　增加會議人數、多項綫上協作功能

▲ 微軟（Microsoft）表示，現已將Microsoft Teams會議參與人數增加至最多1,000人，另外也為Microsoft Teams Connect新增多項功能。

疫情衍生遙距工作模式，全球各大企業均利用視像會議軟件進行綫上會議。其中一個熱門視像會議工具Microsoft Teams，最近就宣布正式推出多項新功能，以加強用戶體驗及提升遙距工作效率。

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微軟（Microsoft）宣布，為滿足企業舉行大型會議需求，Microsoft Teams將參與會議人數增加至最多1,000人，而即時觀看會議人數也增加至2萬名。另外，微軟也發布最新智能喇叭，最多可識別10個不同會議參與者，並根據用戶發言內容及動作，來跟進會議内容及識別講者。

另外，微軟宣布新增Microsoft Teams Connect功能，現時用戶可與任何人共享會議頻道，並在共享工作區中使用多項協作功能，包括聊天、實時協作處理應用程式、共享及撰寫文檔等。另外，管理員有權設定外部用戶訪問的詳細訊息及數據，上述功能現已可在私人預覽版中使用。

除了推出軟件新功能之外，微軟表示同時注重綫上會議安全性，並實施多項數據保護措施。官方表示，Teams共同協作文檔功能受到Microsoft Information Protection保護。另外為加強帳戶安全，用戶亦能透過Windows Hello for Business、Microsoft Authenticator程式及FIDO2硬體金鑰，無需使用密碼來登入Azure Active Directory帳戶。

責任編輯：李寶如