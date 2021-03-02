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【異動股】國美零售折讓15% 配股集資近45億元 遭資金洗倉全日挫近兩成

股樓投資 20:43 2021/03/02

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內地家電連鎖商國美零售（00493）公布，以先舊後新方式，配售約22.8億股，佔已擴大發行股本約9.57％，每股配售價每股1.97元，較上個交易日（１日）收市價每股2.32元折讓約15.09％。國美零售估計所得款項淨額約為44.49億元，擬將有關所得款項淨額用於償還債務及作為營運資金，包括用於擴展線上及線下雙平台業務。該股宣布配股消息後即遭洗倉，全日大跌19%收報1.88元。

【恒指季檢】藍籌新貴海底撈發盈警 預期去年少賺九成 業績遜大行預期   詳情請看【下一頁

國美日前亦公布，預期截至去年12月止年度虧損介乎65億至72億元人民幣，而2019年度虧損25.9億元人民幣。集團指，去年新型冠狀病毒爆發令業務受影響，預期去年銷售收入按年將下滑約23％至29％之間，而期內虧損包括將部分經營未達預期的業務進行商譽減值，金額約15億至25億元人民幣之間。

國美指，於去年底，該集團現金及現金等價物預期約100億元人民幣，目前擁有全國2800多家實體門店，所有門店均採用「一店一頁」線上線下運作模式，會員數量超過２億人，社群數量近100萬。該集團已完成線上線下數字化改造升級，構建線上平台、線下平台的雙平台格局，未來將續推動「家﹒生活」戰略第二階段，開放平台優質資源、強化線上線下運營能力，成為用場景和科技的本地化零售服務平台。

另外，上月正式獲釋國美控股股東黃光裕，已在集團官方微信發布講話表示，力爭於未來18個月，使企業恢復原有的市場地位。

【恒指改革】恒指改革增加成份股　摩通預計未來5季每季有6隻染藍股   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

配股 家電股 國美零售（00493） 港股
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