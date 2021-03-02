【創科投資】海闊天空創投4年投資28項目　籌備第二期基金融資

▲ 創科投資熱 海闊天空創投：年回報率料逾5成

創科發展下，投資者對初創項目的興趣增加。海闊天空創投基金2017年成立，至今投資28個項目，當中較知名的包括商湯科技、Prenetics等。據悉，至今總投資金額為6,000萬美元，年化回報為逾40%，預期未來可超過50％。

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據聯合創辦人及管理合夥人文立表示，基金成立至今，成功連結本地創投生態圈持份者，亦連接本地初創到內地市場。他續指，首期基金（Fund I）已接近完成項目投資，今年內將會增投數間公司，料最終投資約33個項目。現時投資項目中，以消費類項目佔最多，佔11個，其次為企業服務、芯片技術企業等。今年新投資項目類型亦相約。

他解釋，消費類公司佔比多，但業務範疇亦很廣泛，包括醫療科技、電子產品等，這類初創空間很大，因疫情以來線上業務已經很成熟，再加上國內消費市場規模大，對初創發揮有利。

他續指，預計今年內旗下會有3個項目進行IPO。「市場對電商、消費這類初創興趣大，亦加速基金的收成。」他解釋，原本預計第六年才開始「退出」投資項目，但現在時間可望提早，但他強調，即使投資項目進行IPO，亦不意味基金會立刻退出，仍會考慮回報情況，「今年有望IPO的項目中，有兩個的業務正處於上升階段，退出的機會不大。」

海外投資者對中港創科興趣增

他預計，首期基金投資項目中，會出現5間以上的「獨角獸」，其中一個潛力項目為本港電商網站友和，流量、收入已為本地第二大。該基金現時亦開始籌備為第二期基金（Fund II）進行融資，目標籌募1億美元。文立透露，不少海外投資者都對中港創科圈的投資機會感興趣，另外不少香港家族資金亦對投資一級市場的興趣增加，「比數年前基金成立初期來得更明顯」。針對二期的投資，他預料重點續為中國市場的創科項目。

記者: 周俊霖