  • 19°C
香港時間 : 2021304日 (四) 20:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市故事】為迎接孩子出世作準備 慈父只睇樓一次 即拍板以980萬元購將軍澳中心3房

股樓投資 09:00 2021/03/03

分享：

踏入3月，樓市繼續旺，多個新盤排隊推出，成為樓市焦點，準買家亦積極二手市場尋寶。其中將軍澳區近日二手市場非常旺場，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳周一（1日）單日已錄得接近40宗成交。最近一名準爸爸為迎接將出生的小朋友，睇樓一次就拍板購入將軍澳中心3房。

利嘉閣地產首席聯席董事蔡庭勇表示，該行新近促成將軍澳中心5座低層B室的二手成交，單位實用面積約684平方呎，三房套間隔，座向東南，望開揚景觀。

【樓市故事】港女租樓8年決意做業主 抽唔到新盤轉投二手 斥940萬購東港城3房完上車夢，詳見【下一頁

單位原以叫價1,100萬元放盤，經議價後減價120萬元或約10.9%，最後以980萬元沽出，折合實用面積呎價約14,327元。蔡庭勇指，買家為父親，只睇一次樓，為小朋友出世做好準備而購入單位。

【筍盤推介】 千禧臨海屋苑罕有放盤 廳大房大裝修企理可即住 具基建效應升值之選，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

據了解，原業主於2011年3月，以530萬元買入單位，持貨至今近10年，現轉手帳面獲利約450萬元，單位升值約85%。

蔡庭勇補充，將軍澳中心上月共錄21宗二手成交個案，平均實用面積成交呎價約17,065元，屋苑目前放盤量約有130個，叫價由733萬元起。
 

【樓市故事】股市波動套現為上 租客「套股換樓」做業主 千萬購海怡半島3房，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

放盤 二手市場 將軍澳 將軍澳中心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶