【樓市故事】為迎接孩子出世作準備 慈父只睇樓一次 即拍板以980萬元購將軍澳中心3房

踏入3月，樓市繼續旺，多個新盤排隊推出，成為樓市焦點，準買家亦積極二手市場尋寶。其中將軍澳區近日二手市場非常旺場，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳周一（1日）單日已錄得接近40宗成交。最近一名準爸爸為迎接將出生的小朋友，睇樓一次就拍板購入將軍澳中心3房。

利嘉閣地產首席聯席董事蔡庭勇表示，該行新近促成將軍澳中心5座低層B室的二手成交，單位實用面積約684平方呎，三房套間隔，座向東南，望開揚景觀。

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單位原以叫價1,100萬元放盤，經議價後減價120萬元或約10.9%，最後以980萬元沽出，折合實用面積呎價約14,327元。蔡庭勇指，買家為父親，只睇一次樓，為小朋友出世做好準備而購入單位。

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據了解，原業主於2011年3月，以530萬元買入單位，持貨至今近10年，現轉手帳面獲利約450萬元，單位升值約85%。

蔡庭勇補充，將軍澳中心上月共錄21宗二手成交個案，平均實用面積成交呎價約17,065元，屋苑目前放盤量約有130個，叫價由733萬元起。



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記者：陳詠妍