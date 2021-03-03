【新股IPO】賽生藥業首日掛牌一度潛水跌4%　收市守住招股價無升跌

賽生藥業 （06600） 首日掛牌先跌後回升，中午收市時較招股價18.8元跌1.8%，午後賽生藥業股價曾發力，最高曾升至19.38元，升3%，收市報18.8元，無升跌。

該股認購反應不俗，其公開認購部份錄得超額認購1067.05倍，以每股18.8元定價，集資額近20.4億元，一手中籤率僅3%；同時賽生藥業以招股上限18.8元定價，其招股範圍介乎每股17.2至18.8元。

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集資所得，當中約30%用於投資中國或其他全球市場的潛在收購及授權；約28%將用於償還現有債務；約26%用於開發及商業化臨床階段候選產品；10%將用於招聘、擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施；餘下約6%為持續臨床研究提供資金。

賽生藥業專注於存在重大未滿足醫療需求的治療領域，主要包括腫瘤及重症感染。公司前身SciClone US，曾在美國納斯達克上市（退市前股票代碼：SCLN）。2017年德福資本、中銀集團投資有限公司、鼎暉投資、上達資本、Boying Investment組成的財團將其私有化。

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記者：張以正