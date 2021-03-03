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【港交所新CEO】歐冠昇任命獲證監會批准　港交所：期待其5月加入團隊（第二版）

股市 09:40 2021/03/03

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【港交所新CEO】歐冠昇任命已獲證監會批准　港交所：期待其5月加入團隊

港交所 （00388） 公布，有關歐冠昇（Alejandro Nicolas AGUZIN）委任為集團行政總裁的任命，周二（2日）獲得證監會書面核准。歐冠昇將於今年5月24日起，正式出任港交所集團行政總裁，任期至2024年5月23日止。

港交所表示，歡迎證監會批准歐冠昇為新任集團行政總裁，期待歐冠昇於5月加入管理圑隊。

港交所今日股價隨市靠穩，暫微跌0.1%，報487元。

港交所獨董陳子政拆解委任歐冠昇疑團 國安法下委任外籍舵手「百利而無一害」｜【下一頁】

李小加曾任石油工人記者 阿根廷籍CEO歐冠昇經歷有何特別？｜【下一頁】

港交所舵手一職由前任行政總裁李小加提早離任後，懸空約兩個月，至2月9日港交所宣布，委任摩根大通高層歐冠昇為集團行政總裁，同時是歷來首名非華人舵手。

證監會批准前搶先公布惹揣測　港交所曾被批「先斬後奏」

但由於當時任命尚未取得證監會批准，程序上與2009年委任李小加時已獲證監會根據《證券及期貨條例》第70條書面批准有所不同，惹起外界揣測，包括批評港交所做法「先斬後奏」、「霸王硬上弓」等。

隨後，有傳媒更引述消息指，證監會仍在對歐冠昇進行背景調查，然後再決定是否同意港交所有關任命。

另一惹起爭議的是，據悉港交所在遴選過程中，在側重內地市場經驗、國際視野方面曾有分歧，而港交所主席史美倫一直支持新舵手要更有國際視野。

傳遴選過程中意見分歧　陳子政：委任外藉舵手有象徵意義

陳子政上周接受本報訪問時解釋，近兩年香港社會政治不安定，港區國安法等變動下，歐美等地對香港作為國際金融中心地位有懷疑，將會成為香港長期隱憂，此時在金融基建委任外籍舵手有象徵意義，更能說服國際投資者，「百利而無一害」。

他同時強調，董事會內對任命並無異議，而港交所率先公布任命，主要是因為消息已由媒體披露，考慮到歐冠昇的任命已獲董事會一致同意，否認亦非理想做法，遂決定提早對外確認消息。

相關文章：

【港交所新CEO】傳中方對歐冠昇任命有意見　看清投資界對歐冠昇初步評價

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港股 香港交易所（00388） 歐冠昇 證監會 香港交易及結算所有限公司 任命
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