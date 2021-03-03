30年來港島區首個港鐵盤  黃竹坑站一期命名「晉環」   發展商將如何定價？

近期港股相對弱勢，上月更曾單日跌逾千點，但未有影響發展商推盤信心，其中港鐵（00066）、路勁基建（01098）與平保（02318）旗下平安不動產資本、合作發展的黃竹坑站「港島南岸」第一期，正式名為「SOUTHLAND 晉環」。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫說，晉環正待批預售樓花同意書，冀於月內推售，又稱項目會以市價推售，且參考同區豪宅來定價。

路勁地產主席單偉彪說，晉環為集團第二個在港推售的大型住宅項目，更是30年來位於港島的全新鐵路物業發展項目。他又提到，港島區住宅地皮供應罕有，而黃竹坑更是矚目地段，鄰近商業核心區，故會用心發展，務求令項目成為港島新一代地標住宅。

資料顯示，晉環提供800伙，其中749伙為標準單位，實用面積由290平方呎起，至最大1,302平方呎，設開放式至四房間隔，以兩房及三房作主打。此外，項目另有51伙特色單位，實用面積約289至2,083平方呎。

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2021焦點新盤

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