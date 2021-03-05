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【內房數據】融創上月銷售按年增1.7倍　一文看清內房2月銷售數據（不斷更新）

股市 23:00 2021/03/05

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一文看清內房2月銷售數據

內房公布2月份銷售數據。富瑞引述克而瑞數據指，基於低基數效應，該行追蹤的大型內房股2月銷售平均增長2.7倍，預期該勢頭會持續，3月銷售按年增長雙位數以上。以下本報綜合2月份各內房股的銷售數據，貨幣單位為人民幣。

重溫內房1月銷售數據，看【下一頁】

摩通：若首兩個月的銷售速度維持，內房股今年銷售料勝預期，看【下一頁】

首創置業 （02868） 2月簽約金額約48.6億元，按年增478.6%，簽約面積約21.7萬平方米。首兩個月累計簽約金額約90.7億元，按年增76.1%，簽約均價2.2萬元平方米。

融創 （01918） 2月集團實現合同銷售金額約332.5億元，按年增長172%，合同銷售面積約218.4萬平方米，合同銷售均價約15,220元平方米。首兩個月累計實現合同銷售金額約684.2億元，按年增長122%，合同銷售面積約442萬平方米，合同銷售均價約15,480元平方米。

雅居樂 （03383） 2月預售金額合計為155億元，按年增420%，而對應建築面積為82.3萬平方米，平均價為每平方米18,833元。首兩個月預售金額合計為265.3億元，按年增231.6%，而對應建築面積為155.3萬平方米，平均價為每平方米17,086元。

世茂集團 （00813） 2月合約銷售額約為170億元，合約銷售面積為96.8萬平方米，平均銷售價格為每平方米17,561元。首兩個月累計合約銷售總額約為370.2億元，合約銷售總面積為210.2萬平方米，按年分別上升122%及119%。

新城發展 （01030） 2月實現合約銷售金額約 124.53億元，按年增125.6%，合約銷售面積約130.24萬平方米。首兩個月累計合同銷售金額約290.92億元，按年增74%，累計銷售面積約319.37 萬平方米。

上坤地產 （06900） 首兩個月的累計合約銷售金額約為43.1億元，合約銷售面積約39萬平方米。平均價約11,051元平方米。

時代中國 （01233） 首兩個月銷售金額約為118.9億元，按年增53.3%，簽約建築面積約為60.7萬平方米。單計2月，合同銷售金額約為36.1億元，按年增233.6%，簽約建築面積約為18.6萬平方米。

綠城中國 （03900） 2月自投項目取得銷售4,241套，銷售面積約54萬平方米，當月銷售金額約為188億元，按年增795.2%，銷售均價約為每平方米34,996元。首兩個月綠城集團取得合同銷售面積約104萬平方米，合同銷售金額約333億元，按年增約405%。

陽光100中國 （02608） 2月集團實現同銷售額約1.81億元， 按年增61.6%，對應合同銷售面積約1.7萬平方米。首兩個月集團實現合同銷售額約4.77億元，按年增33.2%，對應合同銷售面積約4.5萬平方米。

建業地產 （00832） 2月份集團取得物業合同銷售額29.56億元，按年增加為69.1%，合同銷售建築面積49.6萬平方米，按年增加為51.7%，每平方米平均銷售價格為5,965元， 按年增加為11.5%。首兩個月集團已取得物業合同銷售總額59.69億元，按年增加為2.2%，總合同銷售建築面積93.2萬平方米，按年增加為24.6%。

碧桂園 （02007） 2月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約465.5億元，按年增122.5%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約526萬平方米。

中國奧園 （03883） 2月物業合同銷售額約79.3億元，按年增長305%。首兩個月物業合同銷售額累計約180.3億元，按年增157%。

中駿集團 （01966） 2月合同銷售金額約70.81億元，合同銷售面積44.1萬平方米，按年分別增長277%和222%，平均銷售價格為每平方米16,051元。首兩個月累計合同銷售金額約151.98億元，累計合同銷售面積91.7萬平方米，按年分別增長120%及96%，平均銷售價格為每平方米16,574元。

越秀地產 （00123） 2月合同銷售金額約為46.07億元，按年上升約281%，實現合同銷售面積約為17.11萬平方米，按年上升約260%。首兩個月累計合同銷售金額約135.46億元，按年上升約218%，累計合同銷售面積約47.79萬平方米，按年上升約192%。

中海外 （00688） 2月合約物業銷售金額約235.61億元，而相應的已售樓面面積約為112.6萬平方米，分別按年增加86%及59.4%。首兩個月累計合約物業銷售金額約505.79億元， 相應的累計已售樓面面積約254.27萬平方米，分別按年增加53.5%及40.5%。

中國海外宏洋 （00081） 2月合約銷售額31.1億元及合約銷售面積25.41萬平方米，分別按年增加170.4%及235.7%。首兩個月累計合約銷售額83.89億元及合約銷售面積62.25萬平方米，分別按年增加111%及78.7%。

正榮地產 （06158） 2月合約銷售金額約為134.07億元，按年增318.4%，合約銷售建築面積約為80，3萬平方米，合約平均售價約為每平方米16,700元。首兩個月集團累計合約銷售金額約為246.04億元，按年增141.3%，合約銷售建築面積約為144.9萬平方米及合約平均售價約為每平方米17,000元。

銀城國際 （01902） 2月總合約銷售額約為14.93億元，按年增1165%，合約建築面積約為6.49萬平方米及平均合約售價約為每平方米23,004元。首兩個月合約銷售總額約為35.834億元，按年增571.6%，合約總建築面積約為13.8萬平方米，合約平均售價約為每平方米25,984元。

旭輝 （00884） 2月合同銷售144.8億元，按年增479%，合同銷售面積約91.9萬平方米，合同銷售均價約15,800平方米。首兩個月實現合同銷售金額約307.0億元，按年增加約150%，合同銷售面積約190.9萬平方米，合同銷售均價約16,100元平方米。

花樣年 （01777） 2月銷售額為約35.21億元，按年增251%，相應已售建築面積為約18.1萬平方米，平均售價為每平方米約19,507元。首兩個月集團已累積的銷售額為約58.15億元，按年增143.1%，相應已售建築面積為約32.2萬平方米，平均售價為每平方米約18,036元。

佳兆業 （01638） 2月錄得92.15億元的合約銷售，按年增加約259.5%，合約建築面積約為55.5萬平方米，按年增加約316.9%。首兩個月的總合約銷售約為174.69億元，總合約建築面積約為103.8萬平方米，按年增約160.7%及200.9%。

萬科 （02202） 2月合同銷售面積276.2萬平方米，合同銷售金額451.6億元，按年增61.1%。首兩個月累計實現合同銷售面積674.9萬平方米，合同銷售金額1,166.3億元，按年增40.6%。

德信地產 （02019） 2月合約銷售金額約40億元，合約銷售面積約16.8萬平方米。首兩個月集團實現累計合約銷售金額約85.3億元，累計合約銷售面積約37.6萬平方米。

合生創建 （00754） 首兩個月總合約銷售金額為約54.91億元，按年上升276.1%；其中物業合約銷售約53.01億元，按年上升287.8%；裝修合約銷售約 1.9億元，按年升104.3%。

美的置業 （03990） 首兩個月合同銷售金額約232.1億元，而相應的已售建築面積約210.4萬平方米。

合景泰富 （01813） 2月預售額為45.6億元，按年增加167.1%，預售建築面積約為25.6萬平方米，按年增加128.6%。

中國恒大 （03333） 2月物業實現合約銷售金額302.3億元，按年跌32.4%，合約銷售面積347.4萬平方米。

中梁控股 （02772） 2月合約銷售金額約170億元，按年增4.5倍，合約銷售面積約123.6萬平方米，合約銷售均價約13,800元平方米。首兩個月合約銷售約308億元，按年增1.9倍，合約銷售面積約234.3萬平方米，合約銷售均價約13,200元平方米。

融信中國 （03301） 2月合約銷售額約119億元，按年增2.9倍，合約建築面積約為58.9萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,216元。 首兩個月合約銷售額約為241.98億元，按年增1.3倍，總合約建築面積約為122.4萬平方米，平均合約售價約為每平方米19,772元。

當代置業 （01107） 2月合約銷售額約32.1億元，按年增2.7倍，其中物業合約銷售額約31.8518億元，車位合約銷售額約2255萬元，物業合約銷售面積約30.7萬平方米，銷售均價每平方米約10,360元。首兩個月合約銷售額約56.4億元， 按年增95.4%，其中物業合約銷售額約55.9823億元，車位合約銷售額約4514萬元。

景瑞控股 （01862） 2月合約簽約銷售額約為10.56億元，按年增2.3倍，合同銷售面積約為6.4萬平方米，合同銷售均價約16,390元平方米。首2個月累計合約簽約銷售額約為38.78億元，按年增3.5倍，合同銷售面積約為20.9萬平方米，合同銷售均價約18,594元平方米。

金地商置 （00535） 2月合約銷售總額約27.86億元，按年升3.2倍，而期內合約銷售總面積約12.49萬平方米，銷售均價為每平方米約22,300元。首兩個月累計合約銷售總額約72.75億元，按年增1.3倍，而累計銷售總面積約33.39萬平方米。

力高集團 （01622） 首兩個月實現的合約銷售約為55.33億元，按年增38.7%，建築面積約68.16萬平方米。

富力 （02777） 2月總銷售收入約90.5億元，銷售面積達約72.74萬平方米，分別按年升235%及222%。首兩個月總銷售收入約204.2億元，銷售面積達約155.3萬平方米，按年升124%及99%。

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編輯：袁諾曦

美的置業（03990） 中梁控股（02772） 力高集團（01622） 金地商置（00535） 當代置業（01107） 景瑞控股（01862） 融信中國（03301） 中國恒大（03333） 港股

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