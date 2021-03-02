【內房數據】德信地產上月銷售額錄40億人幣　一文看清內房2月銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清內房2月銷售數據

內房公布2月份銷售數據。富瑞引述克而瑞數據指，基於低基數效應，該行追蹤的大型內房股2月銷售平均增長2.7倍，預期該勢頭會持續，3月銷售按年增長雙位數以上。以下本報綜合2月份各內房股的銷售數據，貨幣單位為人民幣。

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摩通：若首兩個月的銷售速度維持，內房股今年銷售料勝預期，看【下一頁】

德信地產 （02019） 2月合約銷售金額約40億元，合約銷售面積約16.8萬平方米。首兩個月集團實現累計合約銷售金額約85.3億元，累計合約銷售面積約37.6萬平方米。

合景泰富 （01813） 2月預售額為45.6億元，按年增加167.1%，預售建築面積約為25.6萬平方米，按年增加128.6%。

中國恒大 （03333） 2月物業實現合約銷售金額302.3億元，按年跌32.4%，合約銷售面積347.4萬平方米。

中梁控股 （02772） 2月合約銷售金額約170億元，按年增4.5倍，合約銷售面積約123.6萬平方米，合約銷售均價約13,800元平方米。首兩個月合約銷售約308億元，按年增1.9倍，合約銷售面積約234.3萬平方米，合約銷售均價約13,200元平方米。

融信中國 （03301） 2月合約銷售額約119億元，按年增2.9倍，合約建築面積約為58.9萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,216元。 首兩個月合約銷售額約為241.98億元，按年增1.3倍，總合約建築面積約為122.4萬平方米，平均合約售價約為每平方米19,772元。

當代置業 （01107） 2月合約銷售額約32.1億元，按年增2.7倍，其中物業合約銷售額約31.8518億元，車位合約銷售額約2255萬元，物業合約銷售面積約30.7萬平方米，銷售均價每平方米約10,360元。首兩個月合約銷售額約56.4億元， 按年增95.4%，其中物業合約銷售額約55.9823億元，車位合約銷售額約4514萬元。

景瑞控股 （01862） 2月合約簽約銷售額約為10.56億元，按年增2.3倍，合同銷售面積約為6.4萬平方米，合同銷售均價約16,390元平方米。首2個月累計合約簽約銷售額約為38.78億元，按年增3.5倍，合同銷售面積約為20.9萬平方米，合同銷售均價約18,594元平方米。

金地商置 （00535） 2月合約銷售總額約27.86億元，按年升3.2倍，而期內合約銷售總面積約12.49萬平方米，銷售均價為每平方米約22,300元。首兩個月累計合約銷售總額約72.75億元，按年增1.3倍，而累計銷售總面積約33.39萬平方米。

力高集團 （01622） 首兩個月實現的合約銷售約為55.33億元，按年增38.7%，建築面積約68.16萬平方米。

富力 （02777） 2月總銷售收入約90.5億元，銷售面積達約72.74萬平方米，分別按年升235%及222%。首兩個月總銷售收入約204.2億元，銷售面積達約155.3萬平方米，按年升124%及99%。

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編輯：袁諾曦