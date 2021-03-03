【疫市營商】Canon綫上商店銷售增5成　營商策略將靠結合O2O

▲ 佳能近來受惠在家工作需求帶動，尤以影印機銷售按年增30%。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情影響企業營運，加上訪港旅客大跌，嚴重影響本地零售銷售，不少品牌專注本地市場。佳能香港董事長及行政總裁守永俊一表示，新開的佳能數碼影像坊設於旺角，主攻本地客群。受惠在家工作需求帶動，家用打印機銷售按年增30%。

不少港人因疫情需要在家工作，守永俊一指出，帶動家用打印機銷售按年增30%；而由於疫情關係，其自家營運的綫上商店業務更按年增50%。隨着顧客消費模式轉變，該企的營運策略亦在變。他稱，過去門店設於尖沙咀，佔地面積較大，以展示更多產品；新店則注重顧客消費體驗，提供綫上到綫下（O2O）的服務。

【消費優惠】品牌優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

守永解釋，由於經營模式改變，新店更名為影像坊，為方便主攻本地客，新址選址旺角，並劃分3個區域，以加強O2O賣點

THE LIVE HOUSE： 設有網上直播室，有專人教導及協助顧客使用相關器材，並提供如主攻網上直播、戶外及室內拍攝的產品購買方案，未來更計劃將該直播室出租。

設有網上直播室，有專人教導及協助顧客使用相關器材，並提供如主攻網上直播、戶外及室內拍攝的產品購買方案，未來更計劃將該直播室出租。 THE SQUARE： 其為多媒體展覽空間，會展示攝影作品，並提供一個空間出租，以舉行小型活動，例如攝影相關的講座及分享會。同時，布置了一個場境，向KOL（意見領袖）或小企提供攝影及攝錄製作空間。惟因疫情關係，暫未能正式出租。

THE CLUB：提供個人化的售前與售後客戶服務。他解釋，希望影像坊不只是取貨的地點，加上部份顧客傾向看到實物才購買，故有專人介紹產品功能。同時，劃分休息空間，供顧客交流心得，更計劃擺放咖啡機，售賣咖啡，惟因疫情關係暫未能實行。

【疫市營商】百貨業蕭條難翻身？ 日本最大百貨推名牌租借服務 吸4億生意

記者：馬意文