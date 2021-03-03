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【大行報告】高盛睇好呢隻乳業股 指無懼股東減持　目標價潛在升幅30％

股樓投資 00:06 2021/03/03

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高盛發表報告指，達能計劃減持蒙牛（02319）股份，對蒙牛營運影響有限，維持「買入」評級，目標價53.1元。

蒙牛周二（2日）收報41.25元，跌4.2%，成交額9.6億元，距目標價潛在升幅達30%。

報告指出，達能計劃減持蒙牛股份，對蒙牛營運影響有限，而集團也維持實現「五年再創一個新蒙牛」之2025年戰略目標。另外，達能與蒙牛已成立合營公司，在酸奶業務方面合作。

【大行報告】高盛對騰訊未來3年前景正面 升目標價逾3成至929元 【見下頁

蒙牛早前公布，達能與中糧乳業投資達成協議，將其通過中糧乳業投資間接持有的公司之權益轉換為其直接持有的公司之股權。目前中糧乳業投資被視為持有公司約31.25%之權益。

上述轉換受限於監管批准，一旦完成達能預期將持有公司約9.82%的直接股權，而中糧乳業投資於公司之權益將減少至約21.43%。董事會還獲悉，達能下一步正考慮減持其持有的公司之股份。

【延伸閱讀】2021 值得留意的10大收息股：

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記者：李兆明

 

蒙牛乳業（02319） 目標價 潛在升幅 大行報告
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