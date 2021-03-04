【新股IPO】台灣頂新國際擬分拆內地餐飲業務香港上市　快餐品牌「德克士」回應：未有具體進度（第二版）

▲ 台灣食品商頂新國際擬分拆內地餐飲業香港上市。

台灣食品商頂新國際集團據報考慮分拆內地餐飲業務在香港進行上市。彭博報道，頂新國際擬將內地連鎖快餐品牌「德克士」及即食麵品牌「康師傅」私房牛肉麵等納入此次IPO，預計集資8億美元（62億美元）。

據內地媒體報道，德克士回應港股IPO稱，有此次規劃，目前沒有具體進度。

消息人士表示，目前公司正在與銀行商議該事宜，由於還處於初期階段，公司有可能不會進行IPO。頂新國際對此不予置評。

台灣頂新集團由魏家四兄弟（魏應州、魏應交、魏應充及魏應行）共同擁有，2020年初曾重登台灣首富之位。

頂新集團核心事業為內地的「康師傅」方便麵等系列，在台灣則有電信業「台灣之星」及老牌食品公司「味全」等。在防疫期間，頂新集團在內地捐出市價約新台幣222萬美元的方便麵與礦泉水等，還在美國紐約時代廣場點亮「中國屏」，打上「世界同心，健康是福」的標語。

（第二版：新增德克士回應）

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編輯：陳華