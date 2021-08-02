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【大戶手影】日本養老基金增持歐洲債券　大幅減持美債比重至35%

股樓投資 19:14 2021/08/02

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根據彭博報道，截至今年3月底的上一財政年度內，全球最大養老基金——日本政府養老投資基金（GPIF）大幅削減了美國國債在投資組合中的比重，由47%降至35%，是有史以來最大幅度。

彭博分析指出，雖然美債佔比下降，但在調整匯率波動與債券回報後，該財年內基金仍增持了大約1.1萬日元的美國國債。根據GPIF去年的投資計劃，基金旨在將其投資組合轉向回報率更高的股票和海外債券上；分析指GPIF並未有大幅拋售美債，而是通過增至歐洲主權債，以稀釋美國債券佔比。

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GPIF貴為全球規模最大的養老基金，管理資產超過1.7萬億美元，因此基金持倉即使有小幅調整，都會影響整體投資市場。GPIF是次對於持倉變動並未作出評論，但有分析認為，美國債券長期以來表現不佳，是基金降低美債持倉的主要原因，亦有分析指基金希望通過調整全球指數的權重來降低風險。

不論GPIF是處於甚麽理由降低美債佔比，從表示數據來看，富時羅素世界政府債券指數（日本除外）上一財政年度錄得5.4%的回報，而基金海外佔債券回報率為7.1%，而是4年來較大市表現最佳的一年。

富元證券特約【青姐話】黑色星期一 阿爺猛咁質

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