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【銀行股】中銀香港再創52周高曾見28.7元　高盛上調中銀目標價至35.5元

股市 12:34 2021/03/09

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券商高盛唱好中銀香港，最新將目標價上調至35.5元。

中銀香港 （02388） 將於3月底公布業績，券商高盛上周率先調升其目標價2%至35.5元。高盛指，中銀香港挾三大利好因素，其中之一是即將公布的業績，估計在港股成交大增，而且本地經濟開始復甦帶動信用卡消費，料非利息收入會有顯著增長。

中銀香港中午收報28.15元，升0.05元或約0.2%，早段一度高見28.7元，半日成交5.48億元。

以高盛最新目標價計，現價反映潛在升幅26%。高盛上周發報告時，目標價與當時股價足有40%差距，形容中銀香港潛在升幅，是該行覆蓋的香港金融股當中最高，維持「買入」評級。

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高盛指，中銀香港具有三大利好因素，分別是盈利對短長期的息率敏感度均高，尤其是目前長期債息趨升，認為市場忽略中銀的利好因素。其次，中銀的估值仍然較同業恒生銀行 （00011） 折讓，相信未來差距會逐步收窄，而且美國國債息趨升，都有助支持中銀股價。

同時，月底公布的業績亦有望成為正面催化劑。高盛預測，中銀去年第四季的營運收入按年跌14%，撥備減少25%，季內經營溢利按年跌19%至67.3億元。

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編輯：趙穎妍

港股 本地銀行股 經濟 美股 潛在升幅 金融 銀行 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 香港

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