【寸心是福田@iM網欄】五個排毒關鍵因素 微小習慣改善健康 (下)

上文 <微小習慣改善健康 (上)> 提及排毒的五個關鍵因素，是酵素、能量、營養、氣血循環與骨架。

酵素

酵素的作用，是分解堆積體內的毒素和廢物，但由人體自行製造的酵素，已經供應了日常的活動與運作了，所以要身體製造更多酵素的話，必須多吸收植物蛋白質 (如根莖類蔬菜、豆類、堅果、全穀類等)，而動物蛋白質由於不易吸收，若消化力不佳的話，反會變成腸道細菌的飼料。

那麼，又是否可以靠飲用酵素，去補充身體需要的酵素呢？原來，外來酵素既可以有助分解腸道中的食物，也可以讓身體毋須自行分泌那麼多酵素，把原來製造酵素所需的能量與營養節省下來，為細胞所用。

能量

要適當地運用身體能量，才有助身體排毒。我們的大腦雖然只佔體重2%，卻耗用了身體20% 的能量與氧氣，如果大腦全速啟動，比完全休息，更會多用15 倍能量。因此「想太多」，是十分消耗能量的。相信大家都經歷過，一旦心靈負擔加重，會令整個人都提不起勁的感覺。而進食太多難於消化的食物，身體也需要花能量去製造更多消化酵素，所以吃得過飽也同樣令人懨懨欲睡，如果不想令身體毒素堆積，無法消化代謝，就不要常常過份思慮了。

營養

營養就更不用多說了，但許多人進食，一般不講究營養，只求「美味」、「飽肚」，如果減肥，更只重視「熱量」。其實，分解身體廢物，除了酵素，還需要維生素、礦物質、微量元素等不同營養，互為作用。因為分解廢物時，會產生能破壞細胞結構的「氧化自由基」，所以要靠「抗氧化劑」(分布在蔬果、穀類與豆類中) 去將之消除，確保身體的排毒能持續進行。

氣血循環

排毒的過程，要包括廢物毒素被分解後，完全排出體外，才正式完成。一些毒素經由大小二便及汗水等排出，因此良好的血液循環，有助消化系統把廢物運送到肛門、腎臟、皮膚等器官，所以別看輕運動的重要。即使散步，如果能選在空氣好的地方，也有助排除身體內小份子的氣體毒素呢！

骨架

許多人都忽略了，淋巴系統與血液循環，需要靠一副端正的骨架來確保一切器官功能運作暢順。站姿與坐姿不良、歪斜彎曲等，容易令神經、血管與淋巴管受壓，內臓器官缺乏足夠空間運作，容易功能失調，令毒素在內臟堆積。

而好的骨架則需要好的肌肉去支撐，繁忙工作、緊張情緒，都容易令股肉繃緊，令累積在肌肉的廢物無法代謝，這又進一步令肌肉更繃緊，造成惡性循環。所以，經常透過按摩、拉筋、運動等去放鬆肌肉，端正骨架，十分重要。

理論說了一大堆，無非為讓大家明白，排毒對維護健康的重要。作者在書中就提供了許多改善生活與飲食的習慣，有助我們實踐以上種種排毒方法，並且更說明了培養這些良好習慣的技巧。

維持健康其實是從每日不間斷的一小步慢慢累積，當然，摧毁健康也是一樣。「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」，這兩句說話也同樣適用於我們的身體上呢！在仍然擁有健康時，好好維護健康，莫待有事才後悔，令一切變得太遲啊！

作者_葉子菁簡介： 曾任職傳媒工作多年，擔任編劇、劇本審閱，記者、副採訪主任等職，並曾出版著作《飛過抑鬱的森林》、《我有驚恐症》、《覺醒人生》、《來自凡間的天使——十個蛻變的故事》。

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