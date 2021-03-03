【緣份到了@iM網欄】佛與牛屎 以小人之心度君子之腹

以下是一個著名的佛學小故事，講述蘇軾與佛印交往的故事。

宋代名士蘇軾(又名蘇東坡)，才華洋溢，堪稱文壇上的奇葩，是個大才子，他有一個相知甚篤的得道高僧「佛印禪師」，兩人經常一起參禪，打坐，吟詩作畫。與佛印。

佛印老實，老被蘇軾欺負。蘇軾有時候佔了便宜很高興，回家就喜歡跟他那個才女妹妹蘇小妹說。

但每次老是讓佛印禪師佔盡上風，蘇東坡心裡總覺不是滋味，所以百般用心，想讓佛印下不了台。

一天，兩人相對坐禪，蘇東坡一時心血來潮，問佛印禪師：「你看我現在禪坐的姿勢像什麼？」

佛印禪師說：「像一尊佛。」

蘇東坡聽了之後滿懷得意。

此時，佛印禪師反問蘇東坡：「那你看我的坐姿像個甚麼？」

蘇東坡毫不考慮地回答：「你看起來像一堆牛糞！」

佛印禪師微微一笑，雙手合十說聲：「阿彌陀佛！」

蘇東坡回家後，很得意地向妹妹炫耀，說：「今天總算佔了佛印禪師的上風。」

蘇小妹冷笑一下對哥哥說：「哥哥！你今天輸得最慘！因為佛印禪師心中全是佛，所以看任何眾生皆是佛，而你心中全盡是污穢不淨，把六根清淨的佛印禪師，竟然看成牛糞，這不是輸得很慘嗎？」

蘇東坡手拈一拈鬍子，黯然地同意蘇小妹的看法。

蘇東坡是否能贏回來，全看他的心境了。

佛看眾生各人均是佛，因為佛沒有分別心，只有平等心，心中不起分別，一律平等。

這個故事中的主角蘇東坡因為自己的心胸狹窄，所以他看佛印禪師也是以自己的標準，把佛印禪師看成一堆牛糞。相反，佛印禪師胸襟廣寬，他把蘇東坡看成一尊佛像，表示他對人的尊敬。

日常生活中，我們很多時都會以自己的感受和想法，來衡量和評價事情，將自己的想法代入別人的想法。當別人表現非常熱烈主動推介某些物品，會不期然起了疑心，認定對方有什麼利益或者好處，為什麼會產生這種想法?

我們之所以會誤解別人，無視別人的好意，主要原因是自己內心有個「小人」，所謂「以小人之心度君子之腹」，所以才會把事情弄擰了。其實人性的善與惡本在一念之間，你以小人之心去理解別人，別人可能會還之「小人之心」。

在今天人際交往頻繁又複雜的時代，大多數人在待人接物方面都不免犯了一個通病，對疏遠的外人總是客客氣氣，甚至百般忍讓，對於親近如家人者態度卻完全相反，正因為是自家人不必謙讓，反而不留情面。

人，貴自覺，自省，能放下，覺今是而昨非，反省自己的錯誤，放下心中我執，誠實面對當時因一逞口舌之快而造成他人的傷害。如能美言，則多美言幾句，如無美言，至少不口出惡言，面對他人惡言相對，盡量做到沈默不言。如果你肯開口慢半拍，等待對方的「君子之行」展現出來，彼此人性的美好就會完美呈現。

作者_旺秋（賴櫻華）簡介： 學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。 Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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