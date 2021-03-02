【香港經濟】郭樹清：「理財通」會有更多新舉措　香港經濟今年一定由負轉正

▲ 【香港經濟】郭樹清：香港經濟今年一定由負轉正

銀保監主席郭樹清今日在國新辦新聞發布會上指，認為香港的經濟增速今年一定會由負轉正，一定會有一個很好的前景。郭樹清表示，最近制定了大灣區發展規劃，其中金融領域佔了很大的比重，也會有很多的新舉措。特別是在理財方面，比如「理財通」會有更多新舉措，正在研究論證規劃，都會逐步實施。

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郭樹清指，在今後的發展過程當中，香港可以為內地企業上市融資、發債融資提供支持，無論是外債、美元債、外幣債種，還是人民幣、港幣等各種形式，中央都支持，也支持銀行業、保險業機構到香港去上市，支持更多的香港銀行業、保險業機構到內地發展。希望以後能夠繼續保持這個態勢。

香港財政司司長陳茂波上月底發表財政預算案指﹐特區政府將推行1200億港元逆週期措施穩定經濟，預測今年本地經濟增長3.5%至5.5%。受疫情影響，香港2020年經濟負增長6.1%。

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編輯：吳敏芳

