  • 24°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【K11 Musea】K11 Musea終止名潮食館租約　強調其通風系統獨立運作

商業 15:07 2021/03/02

分享：

尖沙咀K11 Musea「名潮食館」 出現超級傳播，K11集團決定終止名潮食館的租約。

據指，K11集團發言人表示，政府專家顧問袁國勇指出，名潮食館的鮮風量比牌照標準低。因此，K11 MUSEA方面即時嚴肅跟進，決定終止其租約。

發言人又強調，名潮食館的通風系統乃獨立運作，與其他商戶及食肆並不相連。而商場內的通風系統接近醫院使用的最高級別，在出風前更設有UV消毒，衛生水平高，不受個別租戶自設的通風系統影響。

與老字號「百樂潮州」屬同系餐廳

尖沙咀K11 Musea「名潮食館」的感染群組引起牽連大波，更被商場終止合約。 名潮食館屬新派潮州菜館，由餐飲管理公司「明發樓」管理，與主理老字號「百樂潮州 」的飲食集團「進灃管理 」是姐妹公司。

「明發樓」共管理5間酒吧及餐廳，除了名潮食館外，另外亦有Foxglove、Frank’s Library、 Dr. Fern’s Gin Parlor及Mrs. Pound 。而「進灃管理 」則以餐飲老字號「百樂潮州」為首，另包括「百樂小館」丶「滿樂潮州」及「滿樂中菜」。

而據K11 Musea網站裡的「名潮食館」簡介，提到熱愛中華藝術、精通琴棋書畫的「名少」，相信只是餐飲集團為品牌而設的角色人物；與同系餐廳的「Frank」、「 Dr. Fern」等一樣。

【K11 MUSEA名潮食館群組】楊位醒：影響港人對食肆信心　過去周末業界生意回落1成

【名潮食館群組】K11 MUSEA爆疫市民憂外出用膳 食肆人流生意減　酒樓憂再收緊防疫措施

【K11 MUSEA名潮食館群組】黃傑龍：放寬後疫情反覆　憂再爆發籲當局加快檢測

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【K11 MUSEA名潮食館群組】楊位醒：影響港人對食肆信心　過去周末業界生意回落1成
2021/03/01
【K11 MUSEA名潮食館群組】楊位醒：影響港人對食肆信心　過去周末業界生意回落1成
【名潮食館群組】K11 MUSEA爆疫市民憂外出用膳 食肆人流生意減　酒樓憂再收緊防疫措施
2021/03/01
【名潮食館群組】K11 MUSEA爆疫市民憂外出用膳 食肆人流生意減　酒樓憂再收緊防疫措施
【品牌聯乘】韓國過江龍JUICY果汁店變身LYCHEE & FRIENDS主題店　推限定特飲及熱狗系列
2021/03/01
【品牌聯乘】韓國過江龍JUICY果汁店變身LYCHEE & FRIENDS主題店　推限定特飲及熱狗系列
【BNO移民】安聯投資：英國連續4年企業管治標準領先　香港表現落後
今日
【BNO移民】安聯投資：英國連續4年企業管治標準領先　香港表現落後
新冠肺炎疫情 疫情 袁國勇 尖沙咀 K11 MUSEA 商場

上一篇文章

【朝雲集團】朝雲集團從事家居及個人護理用品　兩兄弟靠3000元人仔賣洗衣粉起家

下一篇文章

【BNO移民】安聯投資：英國連續4年企業管治標準領先　香港表現落後
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運