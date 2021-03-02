【K11 Musea】K11 Musea終止名潮食館租約　強調其通風系統獨立運作

尖沙咀K11 Musea「名潮食館」 出現超級傳播，K11集團決定終止名潮食館的租約。

據指，K11集團發言人表示，政府專家顧問袁國勇指出，名潮食館的鮮風量比牌照標準低。因此，K11 MUSEA方面即時嚴肅跟進，決定終止其租約。

發言人又強調，名潮食館的通風系統乃獨立運作，與其他商戶及食肆並不相連。而商場內的通風系統接近醫院使用的最高級別，在出風前更設有UV消毒，衛生水平高，不受個別租戶自設的通風系統影響。

與老字號「百樂潮州」屬同系餐廳

尖沙咀K11 Musea「名潮食館」的感染群組引起牽連大波，更被商場終止合約。 名潮食館屬新派潮州菜館，由餐飲管理公司「明發樓」管理，與主理老字號「百樂潮州 」的飲食集團「進灃管理 」是姐妹公司。

「明發樓」共管理5間酒吧及餐廳，除了名潮食館外，另外亦有Foxglove、Frank’s Library、 Dr. Fern’s Gin Parlor及Mrs. Pound 。而「進灃管理 」則以餐飲老字號「百樂潮州」為首，另包括「百樂小館」丶「滿樂潮州」及「滿樂中菜」。

而據K11 Musea網站裡的「名潮食館」簡介，提到熱愛中華藝術、精通琴棋書畫的「名少」，相信只是餐飲集團為品牌而設的角色人物；與同系餐廳的「Frank」、「 Dr. Fern」等一樣。

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責任編輯：葉泳珊