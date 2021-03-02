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【市況解構】宏利投資管理：估值高及流動性減將帶來短期調整　視任何市場回調為入市機遇

股市 14:55 2021/03/02

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【市況解構】宏利投資管理：估值高及流動性減將帶來短期調整　視任何市場回調為入市機遇

美國債息攀升至2020年2月以來最高水平，引致市場對美國聯儲局提前加息的憂慮升溫，環球股市震盪。宏利投資管理認為，市場過度強調聯儲局在通脹目標方面的任務，該行對聯儲局短期縮減量寬措施表示懷疑，但短線估值高早料觸發大市調整，長遠仍看好新興市場股票，特別是亞洲，並將視任何市場調整為入市機遇。

BCT指美債息難升穿2厘，籲成員勿太保守【下一頁】

宏利投資管理高級宏觀策略師Sue Trinh指，雖然聯儲局已暗示不大可能加推針對實質經濟的寬鬆措施，但英倫銀行、歐洲央行和加拿大央行均已明確表示仍會考慮減息，縱使宏利預期這些央行不會減息，但相信聯儲局與其他主要央行的相對貨幣政策分歧只會越來越大，唯一例外是正在收緊政策的中國人民銀行。

她稱，以資金水平而言，環球流動性（以環球貨幣供應代表）在2021年達到頂峰，年初至今靠穩於約96萬億美元2。重要的是，環球流動性增長顯著放緩，由超過40%的增幅降至4.8%（三個月比較百分比），主要原因是聯儲局和人行減慢擴大資產負債表的步伐。  

安聯指股市能快速消化債息升影響，詳看【下一頁】

Sue Trinh表示，新興市場估值相對發達國家或過高，顯示市場在短期內將出現調整，而且美元或會在短期內逆勢回升，這一般會有利美股表現，但長遠仍看好新興市場股票，特別是亞洲，並將視任何市場調整為入市機遇。

相關文章：【港股展望】建銀趙文利：3月港股或下試28300關　料美債息升至2厘水平

 

編輯：陳韻妍

港股 美股 貨幣政策 減息 加息 歐洲央行 中國人民銀行 加拿大央行 通脹 英倫銀行
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