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【BNO移民】安聯投資：英國連續4年企業管治標準領先　香港表現落後

商業 14:43 2021/03/02

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安聯投資發布年度分析，數據顯示英國連續第四年在企業管治標準上領先，日本、美國及香港緊隨其後。（法新社資料圖片）

主動型投資管理公司安聯投資發布，一份關於2020年針對全球超過10萬個由股東及企業管理團隊提出的議案進行投票的年度分析，數據顯示英國連續第四年在企業管治標準上領先，日本、美國及香港緊隨其後。

【BNO移民】疫情挫英國企業　政府擬派糖逾500億元　支援零售及服務業

【BNO移民】英國擬建電動車電池廠　冀引入逾200億港元投資創數千職位

安聯投資於去年在75個市場總共參與10,183場股東大會（2019年為9,532場），其中包括於香港在99%可投票的會議中投票，藉由仔細審視每一個提案，投下反對票的意願。數據顯示，企業管治標準方面，在英國，安聯投資只投了5%的反對票。這一數字在亞洲部分市場急劇上升，其中安聯投資在日本的所有管理團隊提案中有41%投反對票，而在香港的提案中有28%反對票。

報告又指，薪酬相關提案方面，在英國，安聯投資僅對12%的薪酬相關提案投下反對票；反觀香港，安聯投資對89%的提案投了反對票。主要因為提案缺乏確切和具挑戰性的目標作支持，以及關鍵績效指標和實際目標欠缺足夠透明度。

安聯投資環球可持續投資暨影響力投資總監Matt Christensen表示，考慮到新冠肺炎疫情對代理投票及與公司互動帶來的影響，2021年對落實公司薪酬相關政策將會是一大考驗，特別在目標設定、績效股計劃，以及確保相關薪酬計劃，可以真實反映疫情對經濟環境帶來的變化。

【BNO移民】吉百利歐洲生產回歸英國　斥1,500萬英鎊開工廠 

責任編輯：朱悅瀅

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