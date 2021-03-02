【網絡安全】遙距工作現風險　Palo Alto Networks力阻實時攻擊

▲ 為了確保應對企業現時的需求，Palo Alto Networks宣佈推出Prisma Access 2.0。

新冠肺炎疫情肆虐全球，不少企業與組織自去年開始加速數碼轉型及轉向遙距工作模式。為了確保應對企業現時的需求，Palo Alto Networks宣佈推出Prisma Access 2.0，以遙距工作網絡安全及生產力為前提，協助人們在不影響速度、安全性及工作效率的情況下，隨時隨地完成工作。

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隨著工作模式的不斷轉變，愈來愈多企業透過網絡，進行通訊及分享資訊，以致黑客攻擊點愈來愈多，企業所面對的網絡風險亦比以往更大。有見及此，Prisma Access 2.0將引入全新的增強功能，包括提供自我修復基礎架構的最佳體驗，由機器學習驅動的安全系統協助阻截實時攻擊，用戶隨時隨地均可保障網際閘道安全的雲端SWG功能，以及重新定義雲端管理體驗、物聯網保安等。

Palo Alto Networks香港及澳門總經理馮志剛表示，為了應對在家工作的浪潮，企業在2020年大規模地採用雲端產品。調查發現，53%與遙距工作相關的威脅是針對沒有連接網絡的應用程式，惟現時的雲端交付安全產品大多只能為應用程式提供有限的覆蓋及保護，企業將遭受重大威脅。

Palo Alto Networks大中華區技術總監耿強指出，公司的Prisma Access解決方案採用截然不同的方法，保護所有應用程式的數據流量，並通過單一雲端平台，為企業提供全面的安全保護，確保高效能存取的同時亦改善用戶體驗。

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今次推出的Prisma Access 2.0，可以重新定義雲端交付的安全標準，其效能比其他解決方案高出10倍，實現更快速的遙距存取連接，而每天安全更新高達430萬次，比最接近的競爭對手多出25倍，有助企業保障其用戶資料及數據安全。

記者：施雯雯