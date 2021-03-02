【台積電TSMC】台積電3納米工藝擬明年量產、月產5.5萬片 或用於蘋果A17晶片

▲ 台積電據報明年量產3納米晶片。

外媒報道，晶圓代工龍頭台積電TSMC（台：2330）將如期在今年下半年進行3納米晶片的風險試產，預計月產能為3萬片，得益於蘋果（美：AAPL）的訂單，台積電計劃在2022年將3納米工藝的月產能擴大至5.5萬片，並在2023年進一步擴大至10.5萬片。3納米製程晶片比5納米的功耗和性能分別提升30%、15%。

此外，台積電也計劃提升5納米晶片產能，在今年上半年將月產能由去年第四季的9萬片提升至10.5萬片，並在今年下半年進一步增加至12萬片，以滿足其主要客戶不斷增加的需求。

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有知情人士透露，台積電5納米晶片產能在2024年之前將會達到每月16萬片，除了蘋果之外，其他使用台積電5納米工藝的客戶包括AMD（美：AMD）、聯發科（台：2454）、博通（美：AVGO）、高通（美：QCOM）等。

報道續指，來自蘋果的訂單穩定，根據目前流傳消息，蘋果iPhone 13系列使用的A15晶片，將基於台積電的5nm+（或N5P）工藝，即為改進版的5納米晶片，而2022年推出的新iPhone所採用的A16晶片，預計將使用台積電的4納米工藝。由此推測，A17晶片很大機會會使用台積電的3納米工藝。

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編輯：陳健婷