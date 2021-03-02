【MPF】BCT：今年美債息趨波動微升、難升穿2厘　籲成員配置勿太保守

美國眾議院通過拜登政府總值1.9萬億美元的刺激方案，市場憂慮通脹重臨致美國國債息急升。BCT首席業務總監李德麟表示，預期今年美債息仍會有波動，但難高於美國通脹目標水平的2厘，同時預期今年MPF債券回報會回落至單位數水平。

美國國債息抽升，環球股市受壓。但李德麟指，即使上周股市明顯回落，亦未見大量計劃成員轉倉，估計或與今年市場偏好風險資產更多有關。

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BCT董事總經理及行政總裁劉嘉時補充，低息環境較有利風險資產，籲計劃成員應避免過於保守，例如貨幣市場基金在低息環境下收益亦會受壓，同時未能捕捉市場升勢，影響整體強積金回報。

受疫情影響，香港經濟陷入衰退，對於可扣稅自願性供款（TVC）成員停供的情況是否普遍，李德麟反指未見相關情況，形容經濟影響並不顯著，反而因應去年TVC回報理想、平均回報達16.4%，留意到最近更多成員開設TVC，估計今年會有更多成員開立TVC。

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對於今年資產配置策略，BCT看好風險資產，其中較偏好日本、亞洲（日本除外）、中國及香港。李德麟解釋，中國經濟率先從疫情復甦，利好資產價格。至於美股基金，他指因估值較高目前看法中性。

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記者：趙穎妍