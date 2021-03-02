英財相擬派54億 助中小企老闆重返校園

英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）將於當地時間周三（3日）公布新一份財政預算案，料勢將「派糖」。據悉，財政預算案將運用5.2億英鎊（約54億港元）開支，推出措施援助中小企，包括提供鼓勵中小企老闆「重返校園」，學習管理技能以增加競爭力，估計最多13萬間企業受惠。

英財相繼續大灑金錢 預算案料派糖減稅谷經濟 【下一頁】

辛偉誠透露，財政預算案中推出針對援助中小企業的「help to grow」計劃。該計劃運用5.2億英鎊，讓中小企老闆透過與專家的一對一培訓，獲得他們的技術建議，以及用便宜的價錢購買企業軟件，多達13萬間中小企（SMEs）將獲提供MBA形式的管理培訓。

辛偉誠續指，希望可以替為數不少的中小企，獲取以往只有大型公司能夠負擔的高級管理培訓知識。他直言，英國中小企是重要的經濟支柱，創造了就業機會及促進經濟繁榮，因此為他們提供所需的技術至關重要。「help to grow」計劃確保中小企老闆能接受最新技術及管理培訓，從而保障國民就業及提高英國整體生產力。

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該計劃將會為每位合資格中小企老闆提供50小時的一對一培訓，由專業商業人士教授管理知識，同時亦建立在線平台，向他們提供有關技術的免費建議，幫助企業節省時間，降低成本並吸引更多客戶。

此外，相關合資格的中小業將獲得優惠劵，購買提高生產力的軟件時獲得最高50%折扣，優惠上限5,000元英鎊。財政部表示，有研究表明，若能提高中小企的生產力至可與鄰近國家如德國媲美，可以為英國經濟帶來1,000億英鎊收益。

責任編輯：郭麗明