【胡潤富豪榜】農夫山泉鍾睒睒以5500億元身家成亞洲及中國首富 勝過「雙馬」及黃崢（附排名）
Hot Talk 13:21 2021/03/02
胡潤研究院發佈《2021胡潤全球富豪榜》，全球新增412位10億美元企業家、總數達3228人，再創新高。農夫山泉 （09633） 創辦人鍾睒睒則以5500億元身家，同時成為亞洲及中國首富，並是首位進入全球前十的中國企業家，排名第7。騰訊 （00700） 馬化騰去年身家增長七成至4800億元，排名僅次於鍾睒睒；拼多多（美：PDD）創辦人黃崢則以4500億元財富排名第三，超過阿里巴巴 （09988） 馬雲。至於字節跳動創辦人、38歲的張一鳴，則以3500億元身家，排在馬雲之後。
鍾睒睒早前辭任萬泰生物所有職務，詳看【下一頁】
圖看《2021故潤富豪榜》中國首富排名
▼點擊圖片放大
+11
+10
Tesla馬斯克再超越貝索斯 成全球首富
全球首富方面，Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克身家較去年暴增近萬億元（人民幣，下同），達1.28萬億元，首次成為全球首富。亞馬遜（美：AMZ）創辦人貝索斯則以1.22萬億身家，排在馬斯克之後。
相關文章：【福布斯2021】李嘉誠重奪香港首富 身家大升兩成靠ZOOM發圍
相關文章：【李嘉誠持股】Zoom上季收入增3.7倍 升完一成盤後再升8%、李嘉誠身家漲50億
編輯：陳韻妍