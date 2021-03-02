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「研究人才庫」擴闊參加資格　非本地學士或碩士創科畢業生可參加

商業 14:00 2021/03/02

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「研究人才庫」即日起擴闊參加資格，持有具特別認受性的非本地院校的科學、科技、工程和數學（STEM）相關學科的學士和碩士畢業生亦可參與計劃。（資料圖片）

為壯大本港的創科人才庫，創新科技署今日（2日）公布，「研究人才庫」即日起擴闊參加資格，持有具特別認受性的非本地院校的科學、科技、工程和數學（STEM）相關學科的學士和碩士畢業生亦可參與計劃。

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「研究人才庫」以往資助合資格公司或機構，聘用最多四名本地大學或具特別認受性的非本地院校STEM相關學科博士畢業生，或本地大學STEM相關學科學士或碩士畢業生，進行研發工作。擴大參加資格後，僱主也可聘用非本地的學士或碩士畢業生。所有參加者必須是香港永久性居民或獲准在香港工作的人士。　

「研究人才庫」為持有學士、碩士或博士學位的研究人才分別提供每月最高18,000元、21,000元或32,000元津貼。每名研究人才的聘用期最長為36個月。所有在香港進行研發活動的科技公司，以及獲「創新及科技基金」資助進行研發項目的機構均可申請。

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責任編輯：朱悅瀅

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