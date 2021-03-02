【業績│The Murray母企】海港企業去年基礎盈利跌5%、派第二次特別息7仙 「宅度假」業務成唯一實質收入來源

▲ 受疫情打擊，海港企業去年酒店收入跌6成。

在本港經營馬哥孛羅香港酒店、The Murray等酒店的海港企業 （00051） 去年因發展物業項目蘇州國際金融中心部分期數落成，收入增加137%至33.13億元，惟營業盈利減少4%至5.1億元，基礎淨盈利減少5%至4.13億元。海港企業去年錄得股東應佔虧損（計入投資物業重估變動）11.19億元，不派發常規股息，但將會派發每股7仙的第二次特別中期股息。

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集團表示，2020年是記憶中酒店行業最艱辛的一年，未計「保就業」計劃補貼前，酒店收入下跌60%至3.31億元，導致3.44億元的營業虧損。

「入境旅客幾乎絕跡，酒店業是最受重創的行業之一。本地『宅度假』業務頓成唯一實質收入來源。酒店收入因而暴跌 54%，並錄得重大營業虧損。」

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投資物業方面，年內實施多輪社交距離措施，包括突然關閉某些處所，影響堂食及戲院等，令租戶承受巨大損失。為此，集團提供租金減免，並斥巨資刺激銷售，故投資物業的收入減少36%，營業盈利減少 39%。 鑒於目前市況，獨立物業估值師對投資物業組合的估值下調 7%。

海港企業稱，要全面恢復跨境旅遊仍然需要較長時間。逐步有序放寬與中國內地和其它主要短途地區之間的跨境檢疫措施乃重中之重，有助救業界於水深火熱之中。2021年要面對的挑戰與2020年不遑多讓，尤其是政府很可能大幅縮減援助，集團會繼續推出宣傳及市場推廣活動，吸引本地消費力。

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編輯：陳健婷