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【業績】理文造紙去年多賺9%末期息增至18仙　理文化工少賺近3成亦增末息期至16.5仙

股市 13:05 2021/03/02

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理文造紙 （02314） 去年純利35.2億元，按年升8.9%，每股盈利80.99仙。派末期息18仙，上年同期派13仙，計及中期股息每股12仙，全年派息30仙。理文造紙午後轉跌，現跌0.9%，最新報7.55元。

年內，營業額258.7億元，按年跌4.7%，總銷售量為622萬噸， 產品平均每噸淨利潤為587元。截至12月底止，集團未償還銀行貸款為113.3億元。

同系理文化工 （00746） 方面，去年純利50億元，按年跌28.3%，每股盈利60.9仙，營業額為31億元，按年下跌10.8%，但派息不減反增，派末期股息每股16.5仙﹐上年末期息為15仙。理文化工午後升幅擴大，最新升3.5%，報3.82元

受累疫情，整體化工產品市場價格於去年復工後維持於偏低水平，主要產品的售價在去年上半年度均有下跌，直至第三季度略為喘定。毛利率按年跌3.4個百分點至36.5%。

產品燒鹼每噸的平均銷售價約630元人民幣，下跌26%；二氯甲烷和三氯甲烷每噸的平均銷售價分別約2,700元人民幣及2,100元人民幣，分別下跌 17%及26%；聚四氟乙烯每噸的平均銷售價約4.4萬元人民幣，跌10%。

編輯：吳敏芳

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編輯：吳敏芳

港股 理文化工（00746） 理文造紙（02314） 業績公布 派息
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