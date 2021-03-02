【業績|SOGO】利福去年盈利跌93%、不派息　啟德項目曾因隧道沉降停工續目標2023年落成

▲ 利福去年盈利跌93%、不派息 啟德項目因隧道沉降停工後續目標2023年落成

SOGO母企利福國際 （01212） 早前已發盈警，最新公布去年盈利大跌93%至1.39億元，期內收入跌44%至19.93億元，不派息。若撇除投資收入和投資物業公平值變動，利福國際百貨業務盈利按年跌51%至8.01億元。利福指，現時預期疫苗推出後可穩定市況，料年底前回復正常，惟疫情反覆，難以確實預測本地零售市場在中期內復甦的時機及規模。

受疫情衝擊經濟，利福旗下銅鑼灣崇光全年銷售額下跌36.2%，但下半年跌幅17.5%，較上半年跌49.3%收窄，而第4波疫情下，第4季假日購物旺季的客流量大受打擊，全年整體客流量下跌38.7%，而逗留購買比率上升6.5個百分點至40.3%，該店不包括崇光超市的平均每宗交易額維持約1,490元。

尖沙咀崇光店方面，銷售較去年下跌57.7%，當中下半年跌幅為31.7%，較上半年跌71.1%改善。

利福去年毛利率按年跌1百分點至73.9%，主要受理論毛利率100%的特許專櫃佣金佔比降低影響。

利福國際斥26億 收購英國石油公司BP倫敦總部，可見【下一頁】

利福國際投資收入大幅下跌，主要由於集團的金融投資錄得按市值計價公平值虧損3.34億港元，較2019年公平值收益4.04億元減少。另外，利福投資物業錄得公平值虧損4.18億元，較2019年虧損1.74億元擴大。

擴展方面，利福位於啟德的零售綜合體工程，去年因應地鐵公司要求暫停施工作隧道沉降調查，而有所延誤。利福表示，項目地基工程於2020年底已大致完成，會密切監測確保加快施工，重申希望2023年完成啟德項目，項目由兩座商廈組成，提供額外10.1萬平方米總建築面積。

利福去年11月下旬收購倫敦的商業物業起，該物業所產生的租金收入總額130萬英鎊（相等於約1340萬元）。

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編輯：麥德銘