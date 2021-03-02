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【消費優惠】啟田商場翻新完成　新活動玩遊戲送現金券或茶杯套裝（多圖）

商業 13:29 2021/03/02

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領展啟田商場進行翻新，引入多間食店如壽司郎、Crostini等。

領展啟田商場進行翻新，引入多間食店如壽司郎、Crostini等，同時提供多個健康產品及個人護理品牌進駐，合共設有約100間商戶。場內更定期舉辦不同形式及主題的活動，提供 400多個泊車位。

啟田商場由3月24日起，推出主題活動「Key to Fun」。與本地藝術家B. Wing合作，設計全新專屬角色Kaka及一眾好友。而場內更設計成「KTopia 快樂國度」，設有六個打卡位。同時首次將虛擬實景（AR）互動科技融入場景中，只要於活動期間登入活動網頁，完成簡單登記並掃描場景內指定圖案即可。

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  • 「芝」味火鍋派對位於2樓正門。（啟田商場提供預覽圖）  

【網上展覽】恒大學生夥美荷樓辦AR網上展覽　重現舊屋邨居民生活（多圖）

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

另外，商場配合活動主題，設有「Key to Hunt」尋寶遊戲。到場人士只要透過活動網站，在商場不同樓層掃描特定圖案，收集魔法電子鎖匙，集齊指定數量並於場內以電子消費滿指定金額，即可換領B. Wing設計的限定版A仔 x Kaka茶杯套裝一份，或30元商場商戶現金券乙張。

【品牌聯乘】韓國過江龍JUICY果汁店變身LYCHEE & FRIENDS主題店　推限定特飲及熱狗系列

責任編輯：馬意文

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