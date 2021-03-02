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【Clubhouse熱潮】不再是iOS專屬？Clubhouse聘開發人員推Android版本程式

科技 12:50 2021/03/02

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日前終於有消息指，公司目前已聘請程式開發人員，意味Android版本距離正式推出可能不遠。

語音聊天平台Clubhouse近期全球大熱，不少人都爭相使用，惟ClubHouse目前只有iOS版本，未有推出Android及網頁版。雖然Clubhouse官方在1月底曾表示有意進軍Android市場，但一直只聞樓梯響。日前終於有消息指，公司目前已聘請程式開發人員，意味Android版本距離正式推出可能不遠。

【Clubhouse熱潮】向Clubhouse「致敬」？小米推全新「米聊」服務

Clubhouse於去年3月上架，除了只開放給iPhone用戶下載使用外，還需要事先取得邀請碼才能加入。先前已經有消息傳出，Clubhouse正在籌備開發 Android版本。而近日ClubHouse其中一名創辦人Paul Davidson在接受採訪時就表示，開發Android版本是是公司目前的首要任務，不過他就未有提及現時的開發進度如何，相信仍要多等一段時間。

此外，在日前的Town Hall答問大會中，Davidson又表示，沒有計劃將用戶資料與第三方分享，亦沒有打算以廣告收益支持其營運。儘管Clubhouse目前僅開放給iPhone用戶，但不到1年時間，用戶數量已有明顯增長。據Clubhouse的共同創辦人Paul Davison和Rohan Seth透露，目前每周的活躍用戶已由1月底的200萬躍升至超過1000萬。

【Clubhouse熱潮】Clubhouse爆遭大規模竊取音訊　惹私隱安全疑雲

【Clubhouse熱潮】語音社交平台Clubhouse用戶不斷增長　全球下載量逾800萬次

責任編輯：施雯雯

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