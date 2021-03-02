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[阿里巴巴9988] 螞蟻傳擱置 對現有及離職員工股份回購計劃

股樓投資 13:33 2021/03/02

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外電消息指，阿里巴巴(09988)旗下金融科技企業螞蟻集團，已擱置從現有員工和前員工手中回購股份的計劃，其中一原因是公司估值在新的經營環境下，存在不確定性。阿里中午跌1.5%收報231元。　

【恒生指數】恒指大改革　一文看清8大重點   詳情請看【下一頁】　

知情人士消息指，在4月份派發獎金後，螞蟻將會迎來一輪員工離職潮。一些在螞蟻原計劃上市日期前不久加入公司的員工，已經選擇離職而無心等待公司重啟上市。自內地當局收緊金融科技行業監管以來，螞蟻的前景正遇上考驗，圍繞監管新規的各種不確定性使得公司很難對潛在損失作出具體的估算。

上周已有消息指，為符合監管要求，螞蟻需重組小微貸款業務，新消費金融部門另需300億元人民幣資本金。

【阿里巴巴9988】傳螞蟻小微貸款業務 併入消費金融新部門 另需300億元資本金符監管要求    詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

螞蟻銀行 阿里巴巴－SW（09988） 港股

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