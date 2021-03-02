  • 24°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網上保險】數碼化保險平台ZA Insure Select面世　WeChat Pay HK用戶免費獲保障

商業 13:00 2021/03/02

分享：

眾安國際推數碼化保險經紀平台ZA Insure Select，首款推出的「ZA 賬單保」首創賬單補貼計劃。（眾安國際提供圖片）

眾安國際推數碼化保險經紀平台ZA Insure Select，並推出合作商戶限定優惠，即日起至4月24日，ZA Insure Select 將為WeChat Pay HK 用戶，免費送出意外保障總額高達7,200元的「ZA 賬單保」，協助用戶減輕支付生活雜費的負擔。

【網上展覽】恒大學生夥美荷樓辦AR網上展覽　重現舊屋邨居民生活（多圖）

【網上展覽】「我們的．藝術館」下月舉行　AR應用程式介紹展品（多圖）

首款推出的「ZA 賬單保」首創賬單補貼計劃，如用戶不幸因意外或疾病連續住院超過3日，將會獲支付100%的保額以補貼其水、電、煤等賬單。用戶只需憑每年低至18元保費，便可在保單保障期內申請最多24次開支保障，還可以按需要自選保額，每次獲賠償的金額可高達2,000元。

此外，WeChat Pay HK 用戶於推廣期內透過 WeChat Pay HK到ZA Insure Select 指定網頁內，投保300元保額(開支保障)的基本計劃(只限意外保障)的「ZA 賬單保」，即可享有一年保費豁免，每位用戶可享用優惠一次。

眾安國際總裁許煒表示，隨著網上購物、授課和辦公成為新常態，用戶生活和消費模式的轉變，推動我們打造全數碼化服務體驗的保險產品，疫情下部分用戶或面臨經濟環境的挑戰，希望「ZA 賬單保」的市場首創賬單補貼計劃能協助用戶。

【疫市營商】傳統零售難敵網購熱潮　美國大型零售商如何見招拆招？

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【網絡安全】中小企難保護網絡安全？ 羅兵咸永道夥香港寬頻推網絡威脅管理服務
2021/02/22
【網絡安全】中小企難保護網絡安全？ 羅兵咸永道夥香港寬頻推網絡威脅管理服務
【網上展覽】「我們的．藝術館」下月舉行　AR應用程式介紹展品（多圖）
2021/02/26
【網上展覽】「我們的．藝術館」下月舉行　AR應用程式介紹展品（多圖）
【疫市營商】傳統零售難敵網購熱潮　美國大型零售商如何見招拆招？
2021/02/26
【疫市營商】傳統零售難敵網購熱潮　美國大型零售商如何見招拆招？
【網上展覽】恒大學生夥美荷樓辦AR網上展覽　重現舊屋邨居民生活（多圖）
今日
【網上展覽】恒大學生夥美荷樓辦AR網上展覽　重現舊屋邨居民生活（多圖）
網上購物 保險產品 微信支付 保險經紀

上一篇文章

【消費優惠】啟田商場翻新完成　新活動玩遊戲送現金券或茶杯套裝（多圖）

下一篇文章

【網上展覽】恒大學生夥美荷樓辦AR網上展覽　重現舊屋邨居民生活（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運