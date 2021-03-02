【網上保險】數碼化保險平台ZA Insure Select面世　WeChat Pay HK用戶免費獲保障

▲ 眾安國際推數碼化保險經紀平台ZA Insure Select，首款推出的「ZA 賬單保」首創賬單補貼計劃。（眾安國際提供圖片）

眾安國際推數碼化保險經紀平台ZA Insure Select，並推出合作商戶限定優惠，即日起至4月24日，ZA Insure Select 將為WeChat Pay HK 用戶，免費送出意外保障總額高達7,200元的「ZA 賬單保」，協助用戶減輕支付生活雜費的負擔。

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首款推出的「ZA 賬單保」首創賬單補貼計劃，如用戶不幸因意外或疾病連續住院超過3日，將會獲支付100%的保額以補貼其水、電、煤等賬單。用戶只需憑每年低至18元保費，便可在保單保障期內申請最多24次開支保障，還可以按需要自選保額，每次獲賠償的金額可高達2,000元。

此外，WeChat Pay HK 用戶於推廣期內透過 WeChat Pay HK到ZA Insure Select 指定網頁內，投保300元保額(開支保障)的基本計劃(只限意外保障)的「ZA 賬單保」，即可享有一年保費豁免，每位用戶可享用優惠一次。

眾安國際總裁許煒表示，隨著網上購物、授課和辦公成為新常態，用戶生活和消費模式的轉變，推動我們打造全數碼化服務體驗的保險產品，疫情下部分用戶或面臨經濟環境的挑戰，希望「ZA 賬單保」的市場首創賬單補貼計劃能協助用戶。

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責任編輯：朱悅瀅