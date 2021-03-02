【英國疫情】以彌補疫下損失 倫敦希斯路機場將設8.9英鎊「新冠稅」

受新冠肺炎疫情影響，倫敦希斯路機場(Heathrow Airport)公布將會對每名離境旅客額外收取8.9英鎊(約96港元)的「新冠稅」，以彌補因疫情對機場造成的損失，據悉機場去年已虧損了20億英鎊。

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這項「新冠稅」的收費已獲英國民航部門批准開徵，正式名為「機場成本收回費」(Airport Cost Recovery Charge)，以彌補機場設施、行李和登機服務等損失，將於今年年底實施。

倫敦希斯路機場於2月中公布，2020年虧損20億英鎊，旅客數量下跌73%，令機場無法負擔其營運成本。

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責任編輯：潘曉豐