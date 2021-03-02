【新冠肺炎】世衞：疫情或未能於2021年內結束

世衞公共衞生緊急事態計劃執行主任Michael Ryan周一(1日)表示，若以為新冠疫情能夠於今年底結束，仍然言之尚早，更是不切實際。

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他引用最新的數據顯示，接種新冠疫苗後有助減低爆發式傳播、患者死亡及住院人數。他指，若疫苗能有助遏抑疫情，相信很快情況會有所好轉，但他強調不要自滿，現時疫情正在發展中，不能作出任何保證。

世衞總幹事譚德塞指，經過6周疫情放緩後，上周新增確診個案再度回升，並表示對此不感意外；他又就一些富裕國家的青年及健康成年人應較一些在發展中國家的醫護人員較早接種疫苗感到遺憾，並慨嘆非洲加納及科特迪瓦在全球獲取疫苗機制下，本周才獲分發疫苗，比英美加等遲了3個月才接種，強調這場不應是國家之間的競爭，而是共同對抗病毒的競賽。

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責任編輯：潘曉豐