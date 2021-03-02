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【美國制裁】郭樹清：在港中外金融機構不執行美國制裁　願繼續開放外資進入金融業

宏觀解讀 12:22 2021/03/02

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郭樹清：在港中外金融機構不執行美國制裁　願繼續開放外資進入金融業

內地兩會舉行在即，多個內地部委、監管機構輪流會見傳媒，中銀保監會主席郭樹清今早表示，中國銀保監會和中國整個銀行系統不會執行美國法律法規，並指美國制裁毫無約束力，在香港的金融機構，不論中資、外資都要遵守香港的法律法規，不會執行美國所要求制裁。

近月經互聯互通跨境投資資金熱熾，郭樹清表示，目前外國資本流入的規模和速度在可控範圍內，中銀保監會一方面鼓勵資本跨境流動愈來愈開放，同時不要令內地金融市場太大波動。

郭樹清重申，中國仍願意與美國金融機構和企業合作，包括讓外資以合資或獨資方式在內地設立機構，也會繼續放寬外資進入金融領域的門檻，基本實現與中資相同待遇。

資金今早重新流入新經濟股，滙豐 （00005） 今早成拖低恒指表現的主力，半日股價回吐3%，暫報44.7元，成交逾10億元。

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【美國制裁】政治磨擦波及金融機構　渣打韋浩思：香港仍是重要金融中心

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【盈富基金】積金局傳不滿道富處理手法　促受託人重新評估道富為盈富管理人的適當性

 

編輯：麥德銘

經濟 郭樹清 中國銀行保險監督管理委員會 制裁
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