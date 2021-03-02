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【貨幣偏緊】央行開展百億逆回購操作 僅屬零回籠防過度寬鬆

股樓投資 12:50 2021/03/02

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中港股市弱爆，反彈乏力。說到底，跟國內流動性有關。周二（2日），人民銀行開展100億元（人民幣，下同）逆回購操作，僅夠應對同日的逆回購到期，單日實現零投放零回籠。

【大行點睇】野村料太興純利增長有驚喜 升目標價逾2成 維持買入評級，請按【見下頁

事實上，踏入2021年以來，人民銀行先後進行38次逆回購操作，以應付逆回購到期為主，維持銀行體系流動性合理充裕，並沒有向市場投資額外的流動性。

上周（2月22至26日）人行合共進行900億元的逆回購操作，全周淨回籠總量200億元，即由市場抽走200億元資金。

【樓市現象】樓市旺買家入市更爽快 「90後」堅信樓市易升難跌438萬購城‧點 首置客唔睇樓斥近千萬買君匯港，請按【見下頁

廣發證券指，3月央行資金淨投放可能繼續低水平，主要因3月繳稅屬小月，資金面預計明顯小於1月。光大銀行認為，央行對資金面精準調控，通過小量多頻平抑資金面，穩定市場預期，防範過度寬鬆導致局部資產價格、桿槓大幅膨脹。

 

【延伸閱讀】興證張憶東：3月港股通調整前瞻 預測25隻入選心水股，請按【見下頁

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記者：林衛

人民幣 中國人民銀行 逆回購
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