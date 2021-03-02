【行業分析】光伏需求持續旺盛 中金重申業績確定性高

中金綜合行業數據，過去一周光伏單晶硅料價格大漲12%，致密料現貨成交價達到每千克103元（人民幣，下同），重回2009年9月的高位。

由此可引證，光伏終端需求旺盛，而原材料的供需偏緊。中金指，硅料售價年初至今累計上漲21%，主要因下游硅片廠提前囤貨，考慮到往後供需仍然偏緊，料硅料全年均價或突破每千克100元。

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由於行業景氣度高，下游企業應可將上游漲價帶來的額外成本傳嫁至客戶。中金認為各省陸續出台「十四五」新能源裝機規劃，支撐裝機需求，行業第三方諮詢機構也上調全年裝機目標至200吉瓦。至於海外訂單，在普遍漲價的情況下，去年下半年每月出口保持在6.3至7.5吉瓦的高位，顯示海外的需求彈性也大。

基於2021年行業景氣上行，業績確定性高，中金看好福斯特（滬：603806）、錦浪科技（深：300763）、隆基股份（滬：601012）和正泰電器（滬：601877），並稱今回股價回調提供了買入機會。

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記者：林衛