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【大行點睇】野村料太興純利增長有驚喜 升目標價逾2成 維持買入評級

股樓投資 12:30 2021/03/02

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野村發表研究報告指，太興集團（06811）早前發盈喜，並料即使在疫情下，2020年全年純利仍有40%至55%的增長。該行維持其「買入」評級，目標價由2.05元上調21.95%至2.5元。太興現跌1.5%，報2元，成交273萬元。

【A股布局】2月六大行業孖展大增 邊個板塊咁被睇好？  詳情請看[下一頁]

野村預計，太興去年整體收入將會下跌4.6%，而純利增長則有驚喜。主要因集團在期內積極控制成本及維持業務穩定、繼續擴展其分店網絡，以及獲得來自香港及內地政府的補助及補貼。因此將其2020年的純利預測提高1.65倍。該行預期，太興的高端及低端新店將達香港150至160間、內地約60間。當中「敏華冰廳」及「亞參雞飯」為表現較好的品牌，預期外賣及送遞業務將佔總銷售的約30%。

【美股焦點】道指續領漲 美債息高位回落 美股三大指數高開高走  詳情請看[下一頁]

野村將其2021年銷售及純利預測分別上調6.1%及31%，以反映可見的復甦。

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撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 疫情 純利 太興集團（06811） 盈喜 買入 目標價
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