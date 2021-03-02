【網上展覽】恒大學生夥美荷樓辦AR網上展覽　重現舊屋邨居民生活（多圖）

▲ 恒大學生夥美荷樓辦AR網上展覽，把創意設計及音效結合AR技術，讓公眾猶如置身於1950年代美荷樓。（恒大提供圖片）

疫情下網上展覽是大勢所趨，香港恒生大學（恒大）文化及創意產業（榮譽）文學士課程學生，與美荷樓生活館合辦「AR!從前有個美荷樓」網上展覽，把創意設計及音效結合擴增實境（AR）技術，讓公眾猶如置身於1950年代美荷樓。

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「AR! 從前有個美荷樓」網上展覽共展出6份作品，包括《小舊巷》、《童．幻》、《黐膠花》、《一屋兩伙》等。公眾下載應用程式並掃瞄二維碼後，能夠透過AR技術觀賞不同的動畫創作，呈現當時居民的生活情況，例如住戶於大廈走廊洗衣服、一家人合作「黐膠花」、兩個家庭一同居於一個單位等。

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恒大學生同時負責展覽的宣傳推廣，設計美荷樓參觀路線圖、網頁插圖及明信片等，盡展創意。該展覽項目顧問、恒大藝術設計系助理教授莫健偉表示，古蹟及文化建築透過藝術設計、創新科技及新媒介接觸大眾是大勢所趨，互動創新的展覽方式較能吸引年輕人了解古蹟背後的文化意義及價值。

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責任編輯：朱悅瀅