  • 24°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網上展覽】恒大學生夥美荷樓辦AR網上展覽　重現舊屋邨居民生活（多圖）

商業 12:07 2021/03/02

分享：

恒大學生夥美荷樓辦AR網上展覽，把創意設計及音效結合AR技術，讓公眾猶如置身於1950年代美荷樓。（恒大提供圖片）

疫情下網上展覽是大勢所趨，香港恒生大學（恒大）文化及創意產業（榮譽）文學士課程學生，與美荷樓生活館合辦「AR!從前有個美荷樓」網上展覽，把創意設計及音效結合擴增實境（AR）技術，讓公眾猶如置身於1950年代美荷樓。

【金球獎2021】金球獎頒獎靠綫上舉行　多部串流媒體製作劇集《乜都得教練》、《后翼棄兵》、《王冠》、《他是我兄弟》獲獎

【展覽重開】婚展3月中舉行　一文看清3至4月大型展覽

「AR! 從前有個美荷樓」網上展覽共展出6份作品，包括《小舊巷》、《童．幻》、《黐膠花》、《一屋兩伙》等。公眾下載應用程式並掃瞄二維碼後，能夠透過AR技術觀賞不同的動畫創作，呈現當時居民的生活情況，例如住戶於大廈走廊洗衣服、一家人合作「黐膠花」、兩個家庭一同居於一個單位等。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

恒大學生同時負責展覽的宣傳推廣，設計美荷樓參觀路線圖、網頁插圖及明信片等，盡展創意。該展覽項目顧問、恒大藝術設計系助理教授莫健偉表示，古蹟及文化建築透過藝術設計、創新科技及新媒介接觸大眾是大勢所趨，互動創新的展覽方式較能吸引年輕人了解古蹟背後的文化意義及價值。

【消費優惠】一田春日BB用品展　推4項優惠及折扣（多圖）

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【金球獎2021】金球獎頒獎靠綫上舉行　多部串流媒體製作劇集《乜都得教練》、《后翼棄兵》、《王冠》、《他是我兄弟》獲獎
2021/03/01
【金球獎2021】金球獎頒獎靠綫上舉行　多部串流媒體製作劇集《乜都得教練》、《后翼棄兵》、《王冠》、《他是我兄弟》獲獎
【展覽重開】婚展3月中舉行　一文看清3至4月大型展覽
2021/02/28
【展覽重開】婚展3月中舉行　一文看清3至4月大型展覽
【電子書】《進擊的巨人》和《關於我轉生變成史萊姆這檔事》電子漫畫銷售強勁　講談社營業收入增長6%
2021/02/22
【電子書】《進擊的巨人》和《關於我轉生變成史萊姆這檔事》電子漫畫銷售強勁　講談社營業收入增長6%
【海邊探戈的網絡森林】康文署推免費網上節目　寓樂頻道即日起可收看海邊探戈的網絡森林（附節目連結）
2021/02/19
【海邊探戈的網絡森林】康文署推免費網上節目　寓樂頻道即日起可收看海邊探戈的網絡森林（附節目連結）
文娛藝術 創新科技及應用 展覽 AR 創意產業 設計 香港恒生大學

上一篇文章

【網上保險】數碼化保險平台ZA Insure Select面世　WeChat Pay HK用戶免費獲保障

下一篇文章

【品牌聯乘】韓國過江龍JUICY果汁店變身LYCHEE & FRIENDS主題店　推限定特飲及熱狗系列
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運