  • 24°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今日推介中芯國際 | 中國中鐵、領展、龍源電力、廣汽、洛陽鉬業最新部署（立即觀看）

股市 13:10 2021/03/02

分享：

恒生指數中午收報29258點，跌193點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中芯國際 （00981） ，另亦會分析領展房地產 （00823） 、龍源電力 （00916） 、廣州汽車 （02238） 、洛陽鉬業 （03993） 及中國中鐵 （00390） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：http://bit.ly/3p3D5ny

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

最新專欄文章 更多

石Sir午市閒談 - 今日推介第一拖拉機 | 越秀地產、四環醫藥、安碩恒生科技、倢冠控股、京東最新部署（立即觀看）
2021/03/01
今日推介第一拖拉機 | 越秀地產、四環醫藥、安碩恒生科技、倢冠控股、京東最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介上海醫藥 | 郵政銀行、九龍倉置業、瑞聲科技、南方A50、阿里巴巴最新部署（立即觀看）
2021/02/26
今日推介上海醫藥 | 郵政銀行、九龍倉置業、瑞聲科技、南方A50、阿里巴巴最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介港交所 | 長和、中電、昆侖能源、中海油、信義光能最新部署（立即觀看）
2021/02/25
今日推介港交所 | 長和、中電、昆侖能源、中海油、信義光能最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介萬洲國際 | 越秀房託、長城汽車、上海醫藥、玖龍紙業、海吉亞醫療最新部署（立即觀看）
2021/02/24
今日推介萬洲國際 | 越秀房託、長城汽車、上海醫藥、玖龍紙業、海吉亞醫療最新部署（立即觀看）
石Sir午市閒談 - 今日推介中海外 | 萬洲國際、中信大錳、永勝醫療、正通汽車、英達公路再生科技最新部署（立即觀看）
2021/02/23
今日推介中海外 | 萬洲國際、中信大錳、永勝醫療、正通汽車、英達公路再生科技最新部署（立即觀看）
廣汽集團（02238） 領展房產基金（00823） 恒生指數 中國中鐵（00390） 龍源電力（00916） 中芯國際（00981） 洛陽鉬業（03993） 石鏡泉 股票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌