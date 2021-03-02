▲ 【大市解構】安本標準姚鴻耀：中資企業是再生能源供應鏈領導者 看好綠色價值鏈的設備製造商

兩會即將召開，市場預期碳中和會是重點議題之一。安本標準投資管理中國股票投資部主管姚鴻耀表示，中國承諾在2060年前實現碳中和，而中資企業儼然是全球可再生能源供應鏈的領導者，綠色能源增長前景看俏，相關價值鏈的設備製造商及公司值得留意。

姚鴻耀稱，經濟要向綠色轉型，需要對可再生能源、電池、電動汽車及相關基礎設施的公司注入巨額投資，縱觀國內生產市場，風力發電機和電池的產能分別佔全球26%和78%，而運用太陽能所需的矽晶圓更達到全球91%的產量，預期中國各地省市將率先大量採購風能和太陽能設備以及所需的電池，某些可再生能源甚至實現「電網平價」（grid parity），意思是發電成本與化石燃料相同。

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此外，交通電氣化（特別是汽車電池的製造商）及準備幫助全國電網升級來迎接風能和太陽能預期增長的公司，亦帶來了新的投資選擇。

除新能源相關行業，姚鴻輝亦看好受惠於中國結構性增長的優質非必需消費和必需消費類股份，預計消費將會是評估中國經濟環境的核心指標，而疫情逼使消費者在家中購物，從此改變大眾的消費習慣，有利網購送貨和數碼醫療等行業。

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姚鴻輝指，在中國文化中牛象徵堅毅勤奮，中國經濟具有牛的耐力，為優質的企業提供深耕細作的空間。中國經濟早已步出新冠肺炎的陰霾，加上持久的結構性增長，牛年國內企業盈利料可上升，但不同板塊之間仍然存在差異，今年投資者需要審慎盤算的投資對象以及不宜沾手的板塊，整體來說中國股票受惠於中國經濟本身像牛一段堅韌的復原力，不乏具吸引力的投資增長機遇。

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編輯：陳韻妍