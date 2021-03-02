【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團據報暫停回購員工股權　井賢棟承諾上市平息員工不滿（第二版）

▲ 螞蟻集團據報暫停回購員工股權

阿里巴巴 （09988） 旗下金融科技企業螞蟻集團去年AH上市告吹，隨內地逐步公布金融科技監管規則，螞蟻集團估值陷不明朗，外電引述消息指，螞蟻集團已擱置從現有員工和前員工回購股份的計劃，原因之一是公司估值不確定，並指4月派發獎金後，螞蟻集團將面臨離職潮。

螞蟻集團去年上市時估值逾2萬億元，但螞蟻集團上市告吹後陷監管風波，上市時間表不明朗。彭博引述不具名高層指，螞蟻集團去年7月暫低股權激勵計劃，為11月上市準備，公司近期曾開會討論恢復股權激勵計劃，但未能達成最終決定。

螞蟻集團未有評論報道。

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WSJ：井賢棟表示螞蟻集團最終會上市

不過，《華爾街日報》報道，面對員工不滿情緒，螞蟻集團董事長井賢棟表示，集團最終將實現上市，並且公司會設法幫助員工把手上的部分股份變現。

有螞蟻員工在內部網站發帖詢問公司的未來以及如何計劃留住人才，井賢棟回覆表示，公司管理層正在梳理薪酬和激勵體系，並且正在為員工制定一套「短期的流動性解決方案」，該方案將於4月份生效。據知情人士透露，該解決方案很可能涉及一項從員工手中買回部分股份的計劃。

螞蟻集團1.6萬名員工中，不少經股權激勵計劃（Share Economic Rights，SER）持有螞蟻集團股權，至去年6月底SER股權激勵計劃持股1.14億股，以螞蟻集團去年11月上市定價，價值約430億元人民幣。

不過，彭博自家分析員最新估算螞蟻集團最新估值約1080億美元，較螞蟻部署上市時低逾6成。

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（第二版新增WSJ報道內容）

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編輯：麥德銘