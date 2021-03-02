美國警察勸籲狂徒配戴口罩 遭連開兩槍擊斃

美國的新冠肺炎疫情持續，部份州分亦強制要求市民於公眾場所配戴口罩。美國路易斯安那州（Louisiana） 有警察於高中籃球比賽期間因勸籲配戴口罩與人爭執，最後被開槍殺死。疑犯當場被捕，被控持械行劫及謀殺罪。

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事發在新奧爾良杜蘭（Tulane），警方表示，35歲的疑犯沙勒霍恩（John Shallerhorn）於上周五到達涉事高中後，於停車場先持槍搶劫一名39歲男子，並搶去一條獎章鏈。

其後沙勒霍恩嘗試進入高中觀看籃球比賽，但因未有配戴口罩，而遭到拒絕進入校園，並與工作人員發生爭執。當地警察米徹姆（Martinus Mitchum）見狀嘗試協調衝突，但遭到沙勒霍恩連開兩槍射殺，疑犯被當場拘捕。

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疑犯現時被控持械行劫及一級謀殺警察而被扣留。記錄顯示，沙勒霍恩於2019年8月因涉嫌對未成年人作出不雅行為而被捕，但當地檢察官於3個月後撤銷對他的指控。

警局發聲明表達沉痛哀悼，稱米徹姆發揮其警察專業精神，為當地社區服務。該聲明同時慰問米徹姆家人及同事，警察局將盡力提供一切支持。

責任編輯：郭麗明